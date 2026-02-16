En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
KEVIN ACOSTA
COCINERO DEL BRONX
DESAFÍO SIGLO XXI
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / JEP expulsa al general (r) Mauricio Santoyo, quien pierde tratamientos especiales y beneficios

JEP expulsa al general (r) Mauricio Santoyo, quien pierde tratamientos especiales y beneficios

El otrora jefe de seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe es señalado de recibir dinero de La Oficina mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional, entre 1999 y 2009.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Expulsan a general (r) Mauricio Santoyo de la JEP por no aportar verdad plena
Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- decidió expulsar al general (r) Mauricio Santoyo del Sistema Integral para la Paz, “consistente en aportar verdad plena”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Lo anterior porque “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, explicó el alto tribunal.

Últimas Noticias

  1. Petro fijó el salario mínimo en dos millones de pesos.
    Petro fijó el salario mínimo en dos millones de pesos.
    Colprensa / Getty Images
    JUDICIAL

    Consejo de Estado suspendió provisionalmente decreto del salario mínimo para 2026

  2. Escoltas de la familia Rendón.
    Escoltas de la familia Rendón.
    Suministrada
    JUDICIAL

    Condenan a los cinco escoltas de la familia de Luis Alberto Rendón a 12 años de prisión por tortura

Santoyo está sometido ante la JEP por dos casos de 1999 y 2000, por lo que responde por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

Detalla el alto tribunal que el general retirado tenía la obligación de presentar una propuesta de régimen de condicionalidad “en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición”.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

JEP

Publicidad

Publicidad

Publicidad