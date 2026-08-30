Laura Sarabia habla de posible imputación por caso de Marelbys Meza: "Respeto a las autoridades"

Ante una posible imputación de cargos contra Laura Sarabia por el caso de las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, la exdirectora del Dapre se pronunció en sus redes sociales, asegurando que "respeta a la justicia" y que espera que Meza "pueda retomar su vida y avanzar". Este domingo, la revista Cambio publicó un informe en el cual se indica que se habría caído un acuerdo de justicia restaurativa, por lo que ahora la también exembajadora del Reino Unido, al parecer, respondería por tres delitos: abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.

"Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", escribió Sarabia en su cuenta de X.

De acuerdo con Cambio, la negociación que se cayó consistía en que Sarabia aceptaba responsabilidad mediante un principio de oportunidad y además reparaba el daño ocasionado a Meza mediante una cifra económica. No obstante, con una posible imputación de cargos, la exfuncionaria del gobierno Petro no podría acceder a prisión domiciliaria debido a que dos de estos delitos dan entre 6 y 8 años de cárcel, según el Código Penal colombiano. Esto, entonces, marcaría un nuevo capítulo en el escándalo.



Los avances en la investigación contra Laura Sarabia

Los hechos ocurrieron a principio del 2023, cuando, presuntamente, Sarabia ordenó que Meza fuera sometida a una prueba de poligrafía por un dinero que se había perdido en su residencia. La Fiscalía, tras conocer el caso, mantuvo una indagación contra ella y llevó a varios uniformados de la Policía a juicio. Justamente, el pasado 30 de julio, el capitán Óscar Leandro Mojica firmó un principio de oportunidad por su participación en las interceptaciones ilegales.



Noticias Caracol conoció que el documento del acuerdo es revelador porque el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a señalar directamente a Sarabia en los hechos. En el principio de oportunidad, quedó consignado que Mojica declarará bajo juramento que fue Sarabia quien dio la instrucción de cambiar su esquema de seguridad y de practicar el polémico polígrafo a su empleada doméstica.

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El documento también reveló el testimonio que Mojica rendirá contra el coronel Carlos Alberto Feria y el mayor Duván Muñoz sobre actuaciones relacionadas con la investigación del presunto hurto en la residencia de la entonces funcionaria. A cambio de esa colaboración, Mojica recibió una inmunidad parcial por uno de los delitos que enfrenta.

La Fiscalía General de la Nación determinó que, para el momento de los hechos, Mojica se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá. El capitán presuntamente, según la investigación, participó en la falsificación de informes policiales y formatos de entrevistas a fuentes no formales. Estos documentos contenían afirmaciones falsas que vinculaban a las víctimas con una organización criminal dedicada al hurto de residencias, con el único fin de obtener ilegalmente las órdenes de interceptación.

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