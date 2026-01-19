Nueva pista en caso de Zulma Guzmán: habló domiciliario que entregó frambuesas con talio a menores

En últimas horas se conoció un testimonio clave en el caso de Zulma Guzmán, señalada de, presuntamente, envenenar a dos menores, de 13 y 14 años, en Bogotá al enviarles frambuesas con talio, un metal pesado extremadamente tóxico que suele ser utilizado en raticidas y pesticidas. El domiciliario que envió el pedido hasta la casa de las niñas habló con la Fiscalía General de la Nación y reveló un nuevo nombre relevante en la investigación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El crimen ocurrió en abril del 2025. A las menores les llegó un supuesto pedido de frambuesas indicando que era un obsequio, sin especificar quién lo había enviado. Ellas lo comieron e inmediatamente empezaron a sentir signos de intoxicación, hasta que finalmente fallecieron. En el hecho, otras dos personas también resultaron intoxicadas, pero lograron sobrevivir.

La investigación se mantuvo incógnita hasta que, a principios de diciembre del año pasado, la Fiscalía reveló que Guzmán estaría detrás del crimen, y que había una circular de Interpol para encontrarla. La mujer fue hallada tan solo uno días después, el pasado 17 de diciembre, en el río Támesis de Londres (Reino Unido). La señalada había estado en distintos países de Latinoamérica como Brasil y Argentina, antes de viajar a Europa.



Tras su rescate, Zulma Guzmán fue detenida oficialmente por las autoridades londinenses, luego de pasar 22 días hospitalizada. La mujer fue trasladada al tribunal de Westminster. Durante la diligencia judicial, Guzmán denegó su extradición, por lo que el caso quedó ahora en estudio por parte de la justicia británica.



Habla domiciliario que entregó pedido de frambuesas en Bogotá

El domiciliario, según su testimonio al cual obtuvo acceso Caracol Radio, indicó que el día de los hechos recibió un paquete de manos de un hombre identificado como Yeison. El punto de origen de las frambuesas envenenadas era un “edificio chiquito de tres pisos, de color blanco con puertas de vidrio”. El hombre que entregó el paquete, de acuerdo con el medio mencionado, es Yeison Rosas, un supuesto asesor espiritual que figura en el expediente de la Fiscalía y que, en su momento, habría sido cercano a Zulma Guzmán Castro.



Al mencionar que iba por un pedido a nombre de Yeison, la celadora contactó a la oficina. Minutos después, una mujer de edad con “cabello blanco completamente”, gafas y vestimenta formal llegó a la recepción y se identificó como Zenaida Vargas Pava. Ella fue quien confirmó la dirección y pagó en efectivo el pedido.

Publicidad

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’ ”, explicó el domiciliario en sus declaraciones a la Fiscalía. Al llegar a la casa de las menores, estas no quisieron recibir las frambuesas, a pesar de que ya se había pagado el pedido. Aunque el domiciliario se fue de allí, comentó que minutos después Zenaida lo llamó y le insistió que se devolviera para entregar el paquete.

“De ahí yo alcancé a bajar como la mitad del camino, casi hasta la circunvalar, cuando la señora que me entregó me llamó y me dijo que por qué había marcado la entrega como fallida. Yo le dije que no lo había entregado porque las personas que salieron del apartamento no conocían el pedido, entonces que no lo iban a recibir. Yo le dije que yo ya iba de regreso para devolverle el pedido donde ella lo había entregado y ella me dijo que no, que le hiciera el favor de devolverme”, indicó el domiciliario.

Publicidad

Cuando volvió a la residencia, dijo que el pedido era para Martín, una de las personas que resultó intoxicada, pero que sobrevivió. Fue en ese momento que las frambuesas fueron llevadas hasta el apartamento, y consumidas por la menores que posteriormente murieron. Ahora bien, según Caracol Radio, Zenaida Vargas Pava nació el 13 de septiembre de 1962, tiene 63 años de edad y reside en Bogotá.

Mientras las investigaciones avanzan, se espera que en los próximos meses culmine el proceso de extradición de Zulma Guzmán, quien es requerida en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, información que fue confirmada por la fiscal del caso durante la más reciente audiencia realizada en el país.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL