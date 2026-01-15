Fotos inéditas del rescate de Zulma Guzmán y relato de rescatista: "Ansiosa por no ser recuperada”"

Una mañana cualquiera terminó siendo sorpresiva para la Institución Real de Botes Salvavidas (RNLI por sus siglas en inglés) cuando a las 6:40 de la mañana sonó el teléfono rojo, el cual indica que una emergencia se está presentando en el río Támesis. Cuando los rescatistas atendieron la situación, se encontraron a una persona que se quería quitar la vida en el afluente y luego de rescatarla y que la noticia le diera la vuelta al mundo, incluso en Colombia, se enteraron de que se trataba de Zulma Guzmán, la mujer señalada de quitarles la vida a dos niñas en Bogotá con talio. En las últimas horas, el comandante James Anthony brindó detalles inéditos del rescate de esta mujer, quien está a la espera de ser extraditada a su país para que responda por los crímenes que se le están señalando.



El comandante mencionó en el medio británico The Chiswick Calendar que “cuando suena el teléfono, significa que cualquier cosa puede estar sucediendo en nuestra zona del Támesis, personas en problemas, barco en problemas, perro en problemas, gato en problemas… Ya te haces una idea. Por eso no fue ninguna sorpresa cuando recientemente el teléfono antes mencionado empezó a sonar a las 6.40 de la mañana y la Guardia Costera envió al bote salvavidas a asistir a una persona en el río, en el puente de Battersea”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A la hora en que sucedieron los hechos, la cual era una mañana fría de invierno, narró el comandante Anthony, “sólo los remeros y sus entrenadores están lo suficientemente locos como para flotar en el río. Esta mañana en particular, los informes de que la persona ya estaba en el agua agregaron una sensación de urgencia a lo que ya es una situación bastante dinámica”.

En medio de la búsqueda de la persona que estaba en peligro, dijo el comandante, “fue entonces cuando el reflector de la tripulación del bote salvavidas detectó un pequeño chapoteo a unos 25 metros delante de nosotros. Casi como un pequeño pájaro intentando volar fuera del agua, o una nutria recorriendo su camino a través del río. Excepto que, por supuesto, no era ninguna de las dos cosas: era un par de brazos”.



Rescate de Zulma Guzmán The Chiswick Calendar

Publicidad

Zulma Guzmán estaba decidida "a no recibir ayuda”: rescatista

Contó Anthony que cuatro fueron los rescatistas que le salvaron la vida a Zulma Guzmán, quien, según relató el comandante, “estaba bastante ansiosa por no ser recuperada”. Agregó que, “si bien no esperamos abrazos y besos cada vez que alguien es rescatado del Támesis, fue bastante extraño que ella pareciera tan decidida a no recibir ayuda”.

Fue al día siguiente del rescate de Zulma Guzmán que los rescatistas se enteraron de la persona a la cual le habían salvado la vida. “Un amigo policía nos reenvió un enlace de un periódico. Descubrimos que la víctima, de Colombia, era objeto de una búsqueda internacional en relación con un asesinato”.

Publicidad

Finalmente, el comandante Anthony indicó que siente “solo orgullo por el trabajo bien hecho. Y un chiste sobre cómo podrías superar a la Interpol, pero nunca superarás al bote salvavidas de Chiswick”.



Zulma Guzmán, a prisión preventiva en Reino Unido

Zulma Guzmán, señalada por la Fiscalía Colombiana de Envenenar a dos niñas con talio, fue detenida oficialmente en Londres. La mujer fue notificada de la circular roja de Interpol en su contra. Esto sucedió tras pasar 22 días hospitalizada tras su rescate en el río Támesis.

La mujer fue trasladada al tribunal de Westminster. Durante la diligencia judicial, Guzmán denegó su extradición, por lo que el caso quedó ahora en estudio por parte de la justicia británica. Zulma Guzmán es requerida en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, información que fue confirmada por la fiscal del caso durante la más reciente audiencia realizada en Colombia.

La fiscalía no descarta imputarla bajo la figura de persona ausente en juicio, teniendo en cuenta las pruebas recopiladas hasta ahora.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias