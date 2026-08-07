De la Espriella sobre la JEP: “Respetaré el orden jurídico vigente sin renunciar a revisar”

Tras juramentarse como presidente de Colombia en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Abelardo de la Espriella se trasladó al Batallón Pichincha, también en la capital del Valle del Cauca, y allí pronunció su primer discurso como mandatario de Colombia. Habló, entre otras, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Señaló que, tal como lo había dicho durante su campaña, le pondrá el ojo a este tribunal porque “una Nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede hacer aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”.

Sin embargo, enfatizó en que respetará “el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”.



“La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia. La verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”, enfatizó Abelardo de la Espriella en su discurso.



La respuesta de la JEP

Hace unos días, tras las críticas del entonces presidente electo Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al acuerdo de paz con las Farc, las directivas de este organismo invitaron al gobierno entrante a una reunión para presentar resultados y discutir los principales retos del proceso de paz. Además, el presidente de la JEP recalcó que "hay muchos ojos" sobre esta jurisdicción y el cumplimiento de lo acordado, sobre todo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.



"Este acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante ocho debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. (...) Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo y no solamente las sentencias, que ya llevamos cuatro y hasta final de año llevaremos siete, sino la más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado", indicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a Noticias Caracol.