Sala Penal de la Corte Suprema ratifica absolución de Laura Moreno por caso Colmenares

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Laura Moreno dentro del proceso relacionado con la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, una decisión que marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más mediáticos del país.

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Según se conoció, la Sala Penal del alto tribunal determinó que no se logró demostrar la responsabilidad penal de Moreno en los hechos investigados, ratificando así su absolución. La decisión se sustenta en que, conforme al análisis judicial, no se demostró que hubieran sido cómplices de un homicidio cuando tampoco estaba claro que se hubiese generado esta conducta punible.

De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, la decisión será dada a conocer de manera detallada en una audiencia pública programada para este jueves a las 2:30 de la tarde, en la que se realizará la lectura oficial de la determinación adoptada por el alto tribunal. Este espacio permitirá conocer en profundidad los argumentos que sustentan la decisión judicial.



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