¿Quién es Andrés Sánchez, el imitador de Ozuna en Yo Me Llamo y denunciante de Blessd?

El cantante Blessd tiene una cita pendiente con la Fiscalía General de la Nación para este martes 9 de junio, día en el que comparecerá —junto a tres personas más— en una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La razón es una denuncia interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, más conocido como el imitador de Ozuna, quien recibió mayor reconocimiento después de haber participado en dos ediciones del concurso Yo Me Llamo.

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Sánchez denunció al artista por hechos que se remontan a junio de 2022. El caso se volvió público en 2025, cuando decidió hablar ante las cámaras de La Red para contar su versión, similar a la que había expuesto el mánager de Pirlo ese mismo año. En sus palabras, Blessd e integrantes de su equipo lo habrían amenazado y agredido durante un encuentro en un estudio de grabación.

¿Quién es Andrés Felipe Sánchez?

Andrés Felipe es imitador del cantante Ozuna y es oriundo de El Carmen de Viboral, Antioquia, según un perfil que hizo Q’Hubo Medellín cuando Sánchez dio el salto al reconocimiento internacional después de su paso por Yo Me Llamo. Guarda un gran parecido con el reguetonero puertorriqueño, algo que ha podido aprovechar desde que algunas personas notaron que también tenía similitudes en su voz.



Sánchez participó dos veces en el concurso de imitadores. La primera fue en 2018, cuando Ozuna era uno de los cantantes de moda en el género urbano. A partir de ahí empezó a salir del país para realizar conciertos en Panamá, Chile y Ecuador. Su segundo intento fue en 2021.



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¿Qué denuncia el imitador de Ozuna?

Sánchez relata que, en el momento de los hechos, estaba trabajando con un joven de escasos recursos a quien invitó para que imitara al artista paisa cuando este fue convocado por el propio equipo de Blessd. Una vez en el estudio, Sánchez asegura que explicó la trayectoria del joven y que este trabajo se trataba de un tributo y no de una suplantación.



Allí supuestamente estaban Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), el doctor Velásquez y otras personas, según el testimonio. Blessd hizo presencia a través de una llamada. En ese contacto, el artista supuestamente ordenó que hiciera todo lo que le pedían los presentes, lo que incluía firmar un contrato. Quienes estaban allí, al parecer, le dijeron que no podría seguir con el tema de la imitación.

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“Tienes que firmar y hacer todo lo que digan Velásquez y Jara, todo lo que ellos digan, porque yo soy de la calle, y agradezca que yo no estoy en el estudio, porque si estuviera en el estudio yo le destrozaría la cara. Y no le digo con quién estoy y las leyendas con las que ando para que no se asuste más”, dijo Blessd, supuestamente.

El contrato no fue firmado. Sánchez interpuso una denuncia en junio de 2022 contra tres personas: Blessd, su mánager y un abogado. Quienes fueron citados, tres años después de que la denuncia entrara al sistema, son:

Stiven Mesa Londoño (Blessd).

Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara).

Laura Moreno Restrepo.

Julián David Giraldo Arboleda.

María Paula Rodríguez Rozo

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