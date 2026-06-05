Las claves para entender el caso Blessd, cantante señalado de secuestrar a Yo me llamo Blessd

En Medellín hay revuelo por una noticia judicial que involucra al cantante de reguetón Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd. La Fiscalía les imputará el delito de secuestro extorsivo al artista y a su mánager porque, presuntamente, intimidaron y amenazaron a Andrés Felipe Sánchez, conocido como Yo me llamo Blessd, para que dejara de imitarlo.



Este caso se remonta al año 2022, cuando el cantante y su mánager, identificado como Santiago Jaramillo y conocido como ‘Dímelo Jara’. Los señalados habrían citado a una reunión a Andrés Sánchez (Yo me llamo Ozuna) y a un imitador de Blessd.

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Según la denuncia, los dos imitadores fueron retenidos en contra de su voluntad en la disquera de Stiven Mesa Londoño en Medellín, lugar en el que a ambos los habrían amenazado con armas de fuego y agredido físicamente cuando intentaron grabar la situación.



¿Por qué Blessd habría secuestrado a Yo mellamo Blessd? Abogado responde

Sebastián Gutiérrez, abogado de Yo me llamo Blessd, habló en Noticias Caracol y dijo que “mi representado fue privado de la libertad, de su libre locomoción, a raíz de un tema contractual en el que exigían la firma de un contrato y no usufructuar a Yo me llamo Blessd, quien es un imitador donde él era el mámager en su momento”.

Agregó el abogado que el cantante Blessd y Dímelo Jara “estaban pidiendo que Yo me llamo Blessd no cantara más, que no vendiera más shows y que no explotara su talento”.



Por estos hechos, la Fiscalía citó para el próximo 9 de junio al cantante Blessd y a su representante a una audiencia de imputación de cargos por secuestro extorsivo y una petición de medida de aseguramiento.



Habla abogado de Blessd

Andrés Arango, abogado de Blessd, habló con Noticias Caracol y sostuvo que el cantante paisa nunca estuvo en dicha reunión: “Estos hechos habían sido casi que esclarecidos hace más de 2 años y medio, 3 años. La denuncia se origina en el año 2022, la denuncia de Andrés Felipe Sánchez, en donde él reconoce de manera expresa que en ningún momento participó el artista Steven Mesa Londoño en el desarrollo de una reunión, en la cual se generó una controversia por el uso inadecuado de la imagen del artista Blessd. Y en ese contexto se generó una discusión entre quienes intervenían en la reunión, lo cual, inicialmente, la Fiscalía había catalogado como un presunto constreñimiento ilegal”.



También dijo el abogado del cantante que, “tras más de 2 años y medio de haber dispuesto a la Fiscalía que se aplicarían medidas de justicia restaurativa para quienes habían intervenido en la reunión, entre quienes no se encontraba Steven Mesa Londoño, nos sorprende ahora un llamado modificando la calificación jurídica y advirtiendo que estamos en presencia de un secuestro extorsivo”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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