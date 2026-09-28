Fiscal general Luz Adriana Camargo habló de cómo ha sido trato con el Gobierno de De la Espriella

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre algunos de los casos más sonados en el país, como el entramado de corrupción de la UNGRD, el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, los señalamientos contra el expresidente de Ecopetro Ricardo Roa, entre otros. Pero Camargo, quien habló luego de dos años de silencio, también se refirió a la relación que tiene con el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella y del saliente Gustavo Petro. Al ser preguntada sobre con cuál de los dos gobiernos se ha sentido más cómoda, Camargo respondió que es una persona "tremendamente institucional" y señaló que va a trabajar "con todo el empeño siempre con quien deba trabajar".

En la entrevista, la fiscal general explicó que con el gobierno del expresidente Gustavo Petro "hubo muchas dificultades en el diálogo, en las formas". Y anotó, por otro lado, que en lo que va del gobierno de De la Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto pasado, destacó el buen "relacionamiento, que no es solo con el presidente sino con su equipo". "Yo he tenido al menos unas ocho reuniones de trabajo con nuevos funcionarios, y es un buen relacionamiento. Yo espero que así siga".

Camargo también dijo que ha cumplido lo que dijo al inicio de su gestión, que esta no iba a ser “para ayudar a nadie”. La fiscal general agregó que su Fiscalía es una "sin agenda, y eso nos ha generado ataques de lado y lado, de los lados del país que hacen parte de la polarización". Para ilustrarlo citó dos ejemplos. Por un lado, "todo lo que tiene que ver con el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo, incluida la acusación contra los dos ministros de Estado y contra el director del Dapre, quien nos puso encima a todo el petrismo y a las personas que hacen parte del Pacto Histórico, entendiendo que hacíamos parte de una agenda política contra el gobierno". Y, por otro, "no hacía mucho, la apertura de investigación en el caso de expresidente Álvaro Uribe, donde nuevamente nos ponen como enemigos que la corriente política que defiende el expresidente".



En la entrevista, la fiscal comentó que desde el ente investigador "es muy difícil hacer amigos". En todo caso, agregó, "nosotros no venimos acá a hacer amigos. Es una labor donde hay que perseguir un lado y otro allí donde haya delitos sin agenda política".



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