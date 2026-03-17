Zulma Guzmán, del caso talio, sería catalogada como asesina serial por Fiscalía: ¿por qué?

La Fiscalía General de la Nación evidenció que Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa por el caso de envenenamiento de dos menores al ingerir unas frambuesas contaminadas con talio, estaría vinculada a otros dos casos similares. En ese sentido, esta empresaria colombiana podría ser catalogada como una asesina serial.



Así lo reveló la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, este 17 de marzo. Las declaraciones de la alta funcionaria del ente judicial ocurren solo un día después de que se conociera que el ministro de Justicia pidió a la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, que interceda para que se acelere el proceso de extradición de la señalada. La comunicación entre funcionarios se dio a inicios de marzo.



Las razones por las que Zulma Guzmán sería asesina serial: dos casos más

El ente judicial evalúa catalogar como asesina serial a Guzmán después de que el grupo de investigación encargado encontrara evidencia científica. Las pruebas corroboran que dos otras mujeres habrían sido víctimas de envenenamiento. Los episodios, asegura la fiscal Camargo, guardan elementos muy similares con el caso de las dos menores que fallecieron al norte de Bogotá. Uno de estos casos ya es materia de investigación.

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Noticias Caracol pudo acceder a material de una diligencia de legalización de pruebas. Entre el acervo destaca una búsqueda selectiva en la base de datos de la DIAN, en la que se observan las facturas expedidas a nombre de Guzmán y otra mujer que estaría vinculada al caso por participar en esta cadena de envío: Zenaida Pava. Toda esta información, sumada al nuevo “estatus” que tendría la empresaria a ojos de la justicia colombiana, será anexado a la solicitud de extradición.



¿En qué va el caso? Hay un nuevo freno en el proceso

Zulma Guzmán Castro se encuentra actualmente recluida en la prisión HMP Bronzefield, de Reino Unido. El proceso judicial se encuentra en una nueva fase de trámites legales por un freno que puso el equipo de defensa de Guzmán ante las autoridades. Los defensores de la señalada citaron una normativa en el país extranjero, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes hacia personas privadas de la libertad. En ese sentido, la defensa sostiene que las cárceles en Colombia no garantizarían la integridad de Guzmán.



Una delegación de la defensa de Guzmán vendrá al país este 30 de marzo para verificar precisamente las condiciones del centro carcelario en el que se privaría de la libertad a su cliente. La justicia colombiana había pensado inicialmente que la cárcel El Buen Pastor sería un lugar adecuado, pero más tarde optó por trasladarla al pabellón de funcionarios en La Picota.

“La extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con el gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones”, aseguró la fiscal general.



El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, envió el pasado 27 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo que se acelere el proceso de Guzmán. Puntualmente, el alto funcionario indica que se el comunique a Reino Unido la importancia y prioridad que tiene su extradición al territorio colombiano, pues resulta clave para “evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos”.



María Paula Rodríguez Rozo

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