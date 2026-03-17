¿Zulma Guzmán habría intentado envenenar a otras dos mujeres? Nuevos detalles del caso del talio

La Fiscalía General de la Nación avanza en el rastreo de los movimientos de Zulma Guzmán y de otra mujer que presuntamente habría participado en la cadena de envío de las frambuesas envenenadas que terminaron cobrando la vida a dos menores de edad en el norte de Bogotá en abril de 2025. Los investigadores tienen en su poder elementos que, al parecer, vincularían a Guzmán con el intento de envenenamiento de otras dos mujeres. Entre tanto, desde Colombia buscan agilizar su extradición desde el Reino Unido.



Los investigadores buscan reconstruir cómo se planearon las compras y los envíos de las frutas con chocolate, que según los analistas forenses contenían talio, una sustancia altamente tóxica. Noticias Caracol tuvo acceso al material de una diligencia de legalización de pruebas, entre las que se encuentra la búsqueda selectiva en base de datos en la Dian, con el fin de establecer la información de todas las facturas electrónicas que hayan sido expedidas a nombre de Guzmán y la otra mujer, identificada como Zenaida Pava Vargas.

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En el caso de Pava Vargas, su defensa sostiene que ella no conocía el supuesto plan criminal y asegura que su identidad habría sido suplantada, una versión que continúa siendo verificada por la Fiscalía. En todo caso, dentro del rastreo de información ya legalizado ante un juez se evidencian cuatro envíos de alimentos a nombre de Pava Vargas dirigidos a tres mujeres, cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad. Según fuentes del proceso, estos hallazgos hacen parte del dossier que será enviado al Reino Unido para fortalecer la solicitud de extradición contra Zulma Guzmán.

A esta petición se suma una comunicación del Ministerio de Justicia dirigido a la Cancillería de Colombia, en la que se solicita reiterar al gobierno británico que el país ofrece garantías procesales y de seguridad para Guzmán, y que su comparecencia ante la justicia colombiana es clave para esclarecer lo ocurrido.



En medio de este proceso, el próximo 30 de marzo, una delegación de la bancada de defensa realizará una visita de verificación a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, ante las preocupaciones planteadas sobre las condiciones de salud mental y de seguridad en los centros penitenciarios del país.



La investigación de la Fiscalía General de la Nación apunta a que Zulma Guzmán habría planeado el ataque contra la familia del hombre, con quien sostuvo una relación extramatrimonial años atrás. Sobre este vínculo, el propio De Bedout declaró ante las autoridades: “Yo diría que entre tres y seis meses porque después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella… para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”.

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La letalidad de la sustancia utilizada fue un factor determinante. El doctor Camilo Uribe, experto en toxicología, explicó en Los Informantes las propiedades químicas que facilitaron el crimen: "Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración el talio es muy liposoluble, eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso entonces él va y se deposita se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL