Álbum Panini 2026: ¿cuándo sale el kit de actualización y cuánto costará?

La organización de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, obligó a realizar ajustes significativos en la logística del Álbum Panini. Con la expansión del torneo a 48 selecciones y un total de 104 partidos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio, la colección oficial tuvo que incrementar su volumen de contenido para representar fielmente el certamen más extenso de la historia.

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El cierre de las eliminatorias, que incluyó repechajes en distintas confederaciones, dejó 48 clasificados tras un proceso largo y exigente. El último en sumarse fue Irak, completando así un mapa más amplio que en cualquier Mundial anterior, lo que impactó directamente en el diseño, el tamaño y la lógica del álbum que ya está empezando a circular en Colombia.

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¿Cuándo sale el kit de actualización del Álbum Panini y cuánto costará?

Luis Felipe Gallego, vicepresidente comercial de Panini Colombia, detalló en Noticias Caracol que el álbum consta de 112 páginas y un total de 980 stickers, una cifra superior a los 680 que se manejaron en la edición de Qatar 2022. Según Gallego, la ausencia de los directores técnicos y de los estadios en esta versión respondió a una decisión técnica de la casa matriz para no superar los 1,000 adhesivos y a la gestión de licencias FIFA. Cada equipo participante cuenta con dos páginas y 20 láminas: 18 retratos de jugadores, una fotografía grupal y el escudo oficial fabricado en material especial.

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Uno de los componentes más consultados por los aficionados es el kit de actualización. Gallego confirmó que este paquete complementario saldrá al mercado entre finales de junio y principios de julio de 2026. El costo estimado del kit oscilará entre los $99.000 y $119.900 pesos, e incluirá aproximadamente 120 láminas adicionales. Este recurso permite a los coleccionistas realizar la "sustitución" de aquellos jugadores que fueron incluidos inicialmente pero que, por decisiones técnicas o lesiones, no formaron parte de la convocatoria final, como se prevé que ocurra con figuras como Neymar Jr.

Respecto a la distribución de las láminas, la empresa enfatizó que no existen figuras intencionalmente escasas. "Se imprime el mismo número de cada una de las laminitas; la probabilidad de que salga cualquiera de los 980 stickers es la misma", afirmó Gallego. La dificultad percibida para encontrar a ídolos como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo se atribuye a la alta demanda y al valor que el mercado informal les otorga,. No obstante, existen los stickers extra, piezas de colección en versiones bronce, plata y oro que se distribuyen de forma aleatoria (aproximadamente uno por caja) y que no tienen un lugar asignado en las páginas del álbum.

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Las figuras más importantes del álbum Panini en 2026

Como en cada Mundial, hay nombres que concentran la atención del público futbolero. Entre ellos aparecen:



Lionel Messi, que podría disputar su sexta Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo, aún vigente en el máximo nivel

Kylian Mbappé, protagonista de la nueva generación

Vinícius Júnior, figura clave de Brasil

Erling Haaland, en el regreso de Noruega

Lamine Yamal, una de las jóvenes promesas

Sus figuritas suelen ser de las más buscadas y, en muchos casos, se convierten en las más difíciles de conseguir dentro de la colección.

Calendario del Mundial 2026

El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con un total de 104 partidos en 16 ciudades. El formato será distinto al de ediciones anteriores:



48 equipos divididos en 12 grupos de 4

Clasifican los dos primeros de cada grupo

También avanzan los ocho mejores terceros

Se jugarán dieciseisavos de final por primera vez

Esto implica que los finalistas disputarán hasta ocho partidos, uno más que en Catar 2022. El partido inaugural será el 11 de junio, con México enfrentando a Sudáfrica. A partir de ahí, el calendario se desarrollará de forma continua hasta la final del 19 de julio. Para el álbum, esto significa más contenido vinculado a partidos, sedes y fases eliminatorias.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co