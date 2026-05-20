El "hombre encantador" que estafó a mujer colombiana: así era su táctica de seducción

Catalina Morales, una profesional líder en un estudio de diseño, vivió en carne propia cómo una aplicación de citas puede pasar de ser una ventana a la esperanza en el amor a convertirse en una trampa financiera y emocional. En entrevista con la periodista María Elvira Arango en el programa "En Aguas Profundas", Morales relató cómo Víctor Manuel Guillén, un ciudadano venezolano, orquestó una estafa que le costó sus ahorros y su tranquilidad.



Lo más sorprendente de este caso no es el desenlace, sino el meticuloso proceso que el hombre utilizó para ganar la confianza de su víctima. Según Morales, Guillén no tenía afanes; se tomó más de un año para construir una fachada de "virtuosidad" antes de concretar un encuentro físico. "Él se encargaba de sacarme información, ver qué era lo que yo necesitaba, qué era lo que yo quería, y él lo tenía", confesó Catalina, describiendo a un hombre que se moldeaba a las expectativas de su interlocutora.



Una de las herramientas principales de Guillén fue la vulnerabilidad. Se presentó como un migrante solo en Colombia, separado de su esposa y con el dolor de tener a sus dos hijos pequeños lejos. Esta imagen de hombre sensible y familiar conectó de inmediato con Morales. Además, utilizaba la tecnología a su favor: era "superfán" de las videollamadas, lo que generaba una falsa sensación de transparencia. Durante la pandemia, estas llamadas se volvieron diarias, convirtiéndose en su "ventana al mundo exterior" mientras ella estaba confinada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La puesta en escena, o lo que Catalina llama la "escenografía perfecta", era fundamental. Guillén realizaba llamadas desde autos lujosos y mostraba paisajes de un supuesto proyecto hotelero en Ráquira, en el departamento de Boyacá, para proyectar una imagen de éxito y solvencia. Se hacía pasar por un publicista exitoso que había vendido una agencia en Brasil y por un productor de televisión de canales internacionales de aventura. "Este hombre es encantador y quien lo conocía quedaba encantado", recordó Morales, señalando que incluso su madre y su hija quedaron maravilladas con su carisma.

Para consolidar el vínculo, Guillén utilizaba la "proyección de futuro". No solo hablaba de amor, sino de negocios conjuntos y planes de vida en el extranjero, como mudarse a Canadá. Al introducirla en su círculo como su pareja y pedirle opinión sobre detalles de sus supuestas cabañas, la hacía sentir parte integral de su vida y sus proyectos.



Una vez establecida la confianza absoluta, comenzó la extracción de dinero. Guillén no pedía sumas grandes de golpe, sino que recurría a la victimización: "estoy solo, aquí en Colombia no tengo nadie que me apoye", decía. Bajo la promesa de terminar unas cabañas para recibir pagos inmediatos de turistas, Catalina empezó a entregarle sus ahorros y hasta a solicitar préstamos. "En el transcurso de un año me sacó millones, muchos millones", lamentó.



El golpe de realidad llegó cuando Catalina descubrió que no era la única. Al contactar a otra mujer involucrada en el proyecto, descubrió un patrón de manipulación que afectó a entre 10 y 13 mujeres. Hoy, Morales enfrenta deudas que le tomarán otros 5 o 6 años saldar. A pesar de que existe una denuncia por presunta estafa y enriquecimiento ilícito en la Fiscalía, el proceso lleva tres años estancado. Catalina Morales ha decidido hablar para alertar sobre las banderas rojas y enfatizar la importancia de contar con una red de apoyo para salir de estos abismos emocionales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

