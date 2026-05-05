¿Cuánto costaría llenar el álbum Panini del Mundial 2026? Haga el cálculo.

Con la lista completa de equipos ya confirmada, la Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza a tomar forma definitiva antes de dar inicio el próximo 11 de junio. La edición que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos no solo será la más extensa en cantidad de partidos y selecciones, también marcará un cambio importante en el tradicional álbum de figuritas de Panini, lo que muchos consideran el "primer latido" de la Copa del Mundo, una tradición que se repite cada cuatro años y que en esta ocasión llega a su versión número 15.

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El cierre de las eliminatorias, que incluyó repechajes en distintas confederaciones, dejó 48 clasificados tras un proceso largo y exigente. El último en sumarse fue Irak, completando así un mapa más amplio que en cualquier Mundial anterior, lo que impactó directamente en el diseño, el tamaño y la lógica del álbum que ya está empezando a circular en Colombia. Esta edición contará con 112 páginas y un total de 980 stickers, lo que la convierte en una de las colecciones más grandes lanzadas para una Copa del Mundo.



¿Cómo será el Álbum Panini del Mundial 2026?

El álbum oficial de Panini acompañará la expansión del torneo y tendrá:



112 páginas

980 stickers

48 selecciones representadas

Cada equipo contará con dos páginas completas y un total de 20 láminas: 18 jugadores, una foto grupal y un escudo especial. Este formato busca equilibrar la cantidad de selecciones sin perder el detalle en cada plantilla. Además de los equipos, el álbum incluirá secciones dedicadas a:



Estadios y ciudades sede

Calendario de partidos

Historia de la Copa del Mundo

Estadísticas y récords

Camino de clasificación

También habrá stickers especiales de jugadores en acción cada 100 sobres, distribuidos de forma aleatoria.



¿Cuánto costaría llenar el álbum Panini del Mundial 2026?

Con el lanzamiento del nuevo álbum Panini, que acompaña la expansión del torneo a 48 selecciones, muchos aficionados ya se preguntan cuánto dinero tendrían que invertir para completarlo. Las cifras oficiales permiten hacer un cálculo base con un detalle importante: este escenario solo aplica si la suerte está completamente de su lado y no le sale ninguna lámina repetida.

El álbum cuenta con 980 stickers en total, distribuidos en sobres de 7 láminas cada uno. Esto significa que, en el mejor de los casos posibles, necesitaría:



140 sobres (980/7=140)

Cada sobre tiene un precio de $5.000, por lo que llenar el álbum sin repetidas costaría:



$700.000 solo en sobres

A esto hay que sumarle el precio del álbum:



$15.000 (pasta blanda)

$50.000 (pasta dura)

También existe la opción de comprar cajas ("display") de 104 sobres por $520.000, pero incluso en ese formato necesitaría más de una caja para alcanzar los 140 sobres, lo que igualmente lo llevaría a un gasto cercano a los $700.000 en láminas. Además, el álbum incluye stickers especiales que aparecen aproximadamente cada 100 sobres y 14 láminas exclusivas de Coca-Cola que se consiguen en botellas de 1,5 L. Estos elementos no están garantizados en sobres normales, por lo que podrían incrementar el costo final si decide completar absolutamente todas las secciones.



Así las cosas, los interesados en llenar el álbum este año tendrían que alistar como base por lo menos $700.000. Sin embargo, esa cifra corresponde a un escenario ideal en el que no aparecen láminas repetidas, algo que en la práctica casi nunca ocurre. Por eso, quienes se animen a completar la colección deben tener en cuenta que ese monto inicial será solo el punto de partida. A medida que avance el proceso, la probabilidad de conseguir las láminas faltantes disminuye y aumentan las repetidas, lo que obliga a invertir más dinero o recurrir a intercambios.



Las figuras más importantes del álbum Panini en 2026

Como en cada Mundial, hay nombres que concentran la atención del público futbolero. Entre ellos aparecen:



Lionel Messi, que podría disputar su sexta Copa del Mundo

que podría disputar su sexta Copa del Mundo Cristiano Ronaldo, aún vigente en el máximo nivel

aún vigente en el máximo nivel Kylian Mbappé, protagonista de la nueva generación

protagonista de la nueva generación Vinícius Júnior, figura clave de Brasil

figura clave de Brasil Erling Haaland, en el regreso de Noruega

en el regreso de Noruega Lamine Yamal, una de las jóvenes promesas

Sus figuritas suelen ser de las más buscadas y, en muchos casos, se convierten en las más difíciles de conseguir dentro de la colección.



Calendario del Mundial 2026

El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con un total de 104 partidos en 16 ciudades. El formato será distinto al de ediciones anteriores:



48 equipos divididos en 12 grupos de 4

Clasifican los dos primeros de cada grupo

También avanzan los ocho mejores terceros

Se jugarán dieciseisavos de final por primera vez

Esto implica que los finalistas disputarán hasta ocho partidos, uno más que en Catar 2022. El partido inaugural será el 11 de junio, con México enfrentando a Sudáfrica. A partir de ahí, el calendario se desarrollará de forma continua hasta la final del 19 de julio. Para el álbum, esto significa más contenido vinculado a partidos, sedes y fases eliminatorias.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co