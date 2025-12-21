En vivo
#LOMÁSTRINADO
Andrés Llinás se casó y celebró al ritmo de la barra brava de Millonarios: imágenes del festejo

Andrés Llinás se casó y celebró al ritmo de la barra brava de Millonarios: imágenes del festejo

El defensor de los azules se casó con su novia de más de 8 años, Sofía Escobar, y sorprendió al invitar a su boda a Los Comandos Azules, una de las barras del equipo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de dic, 2025
Andrés Llinás se casó y celebró al ritmo de la barra brava de Millonarios
Andrés Llinás se casó y celebró al ritmo de la barra brava de Millonarios -
IG: @cadc1992oficial
IG: @cadc1992oficial

