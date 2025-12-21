Andrés Llinás se casó y celebró al ritmo de la barra brava de Millonarios: imágenes del festejo

El defensor bogotano Andrés Llinás, una de las principales figuras de Millonarios, contrajo matrimonio con su novia de más de ocho años, Sofía Escobar, en una íntima ceremonia en un exclusivo lugar de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En un momento cargado de emociones y simbolismo, Llinás sorprendió a sus invitados al invitar a la banda instrumental de Los Comandos Azules, una de las barras del equipo, para ponerle ritmo y fuerza a la celebración. Con banderas, bombos y cánticos emblemáticos, la atmósfera se tornó festiva al estilo estadio, generando un ambiente único que rápidamente se viralizó entre los hinchas.



Así fue la boda de Andrés Llinás, defensa de Millonarios

La velada contó con la presencia de varios jugadores del plantel embajador, quienes compartieron la noche con Llinás. Entre ellos destacaron David Macalister Silva, el capitán histórico Fernando Uribe, y Stiven Vega, canterano del club, reflejando la cercanía y el compañerismo que el zaguero mantiene dentro del equipo.



"Andrés Llinás es todo lo que está bien en esta vida 💙", "¿Qué es el sentido de pertenencia? Andrés Llinás nos da la respuesta🔥🔥🙌", "Si mi boda no es así no quiero nada💙", "Si el defensa central de Millos se casó así quien me impide hacer lo mismo 😂" y "Llinás es solo amor por este equipo y quedó más que comprobado 💙💙💙💙💙", fueron algunos comentarios de fanáticos e hinchas de Millonarios.



Publicidad

¿Quién es Andrés Llinás?

Andrés Llinás Montejo (Bogotá, 23 de julio de 1997) es un futbolista profesional colombiano que se desempeña como defensa central en Millonarios FC. De padre español, Llinás también ostenta la nacionalidad española y mide 1,88 m.

Desde niño mostró su pasión por el fútbol. A los nueve años ingresó a las divisiones menores de Millonarios, después de formarse en la Escuela de Fútbol de Mario Vanemerack. En 2011 vivió una experiencia en Real Madrid Juvenil C y en 2014 fue convocado por las juveniles del Hellas Verona, aunque retornó al país por problemas de visado. El defensa debutó profesionalmente el 30 de abril de 2015 en un partido de Copa Colombia, reemplazando a Fabián Vargas en un empate 1‑1 ante Expreso Rojo.

Publicidad

Para 2018 fue cedido en préstamo a Valledupar FC, donde acumuló valiosa experiencia en la Primera B, antes de consolidarse en el primer equipo de Millonarios bajo la dirección de Alberto Gamero en 2020. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave y referente en la defensa del cuadro embajador, acumulando más de 180 partidos y anotando siete goles en liga.

Con Millonarios ha logrado títulos importantes: ganó la Copa Colombia 2022, la Liga BetPlay (copa Apertura 2023) y la Superliga Colombiana 2024, además de haber anotado el gol del empate en la final de 2023, que llevó el partido a penales y le valió su estatus de ídolo. Ha sido internacional con la Selección Colombia desde enero de 2022, con al menos tres partidos disputados. Además, su vida personal, de fuerte raíz bogotana, se conecta al club: su padre, Camilo Llinás, fue dirigente en Millonarios y en la Liga de Bogotá.

El pasado 29 de marzo de 2025, Llinás reveló a ESPN que vivió un momento crítico en 2022, cuando, tras un resbalón que posibilitó un gol rival en cuadrangulares, se sintió tan abatido que pensó en dejar Millonarios; sin embargo, esa experiencia le fortaleció y un año más tarde festejó el título con su club. Con tan solo 28 años, Andrés Llinás es hoy un símbolo del embajador: un defensor que refleja la cantera, la pasión y la identidad de Millonarios.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL