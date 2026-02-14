Video| Perritos terapéuticos alegraron el Día de San Valentín de niños hospitalizados

En un gesto lleno de ternura y cariño, los pacientes del Hospital Infantil Memorial Hermann (CMHH) en Houston recibieron este 14 de febrero una dosis especial de amor por parte de cuatro visitantes muy especiales, Dexter, Declan, Stephan y Boris, cuatro labradores entrenados como perros terapéuticos. La visita se realizó en el marco de la celebración del Día de San Valentín, y dejó sonrisas y momentos de alegría en varias salas del hospital pediátrico.



Los perritos recorrieron diferentes áreas del CMHH, interactuando con niños, enfermeros y doctores. Con sus colitas moviéndose de felicidad y una tarjeta especial sostenida delicadamente en su hocico, cada labrador se convirtió en un portador de afecto y esperanza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las tarjetas, acompañadas de postales con la imagen de los caninos, fueron recibidas con entusiasmo y generaron más de una sonrisa entre los pequeños pacientes, quienes, pese a sus tratamientos, pudieron disfrutar de un instante de alegría genuina.

“Feliz día de San Valentín de parte de nuestros queridos perros de cuatro patas Dexter, Declan, Stephan y Borisl quienes menean la cola y regalan mucho amor a nuestros pacientes”, compartió el hospital, destacando el impacto positivo de estas visitas.



La iniciativa refleja cómo los animales terapéuticos pueden convertirse en aliados fundamentales para la recuperación emocional y el bienestar de los niños hospitalizados, ofreciendo compañía y afecto en momentos de dificultad.



Publicidad

El Hospital Infantil Memorial Hermann, es un referente en atención pediátrica en Houston y parte del Memorial Hermann Health System. Asociado con UTHealth Houston McGovern Medical School, brinda atención especializada a pacientes desde recién nacidos prematuros hasta adultos jóvenes, incluyendo unidades de cuidados intensivos neonatales (NICU) y pediátricos (PICU) de nivel avanzado.

Estos perritos alegran los días de los niños y ahora se han convertido en la sensación de las redes sociales. No es la primera vez que llevan su cuidado en cuatro patas al hospital, pues con frecuencia, el CMHH los presenta como aliados en la atención pediátrica, ayudando a explicar procedimientos y a reducir el miedo, la ansiedad y el dolor de los pacientes, además de brindarles calma y confianza.

Publicidad

La visita de Dexter, Declan, Stephan y Boris no solo llenó de sonrisas los pasillos del hospital, sino que también resaltó la importancia del amor y la compañía en la recuperación de los pacientes más jóvenes. En un día dedicado al afecto, estos cuatro labradores demostraron que la ternura y la alegría también pueden ser medicina, dejando una huella imborrable tanto en los niños como en el personal.

Entre risas, caricias y colitas felices, el CMHH celebró un San Valentín diferente, donde el amor se midió en lamidos, miradas y postales, recordando que incluso los gestos más simples pueden generar grandes momentos de felicidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co