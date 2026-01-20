Así habría sido engañada Mary Méndez por mujer que agredió verbalmente a domiciliario en Bogotá

Tras la difusión de varios videos en los que una mujer agrede verbalmente a un domiciliario y a empleadas de un supermercado en el norte de Bogotá, han salido a la luz testimonios de personas que aseguran haber tenido problemas con ella en el pasado. Entre ellos está el de la presentadora Mary Méndez, quien, según se conoció recientemente, habría sido afectada por un negocio relacionado con prendas que nunca le fueron devueltas ni pagadas.

Este testimonio se suma al caso más reciente del domiciliario Julián Jiménez, quien denunció haber sido insultado y humillado durante una entrega de comida en el norte de la capital. El joven explicó que no entendió las razones de la reacción de la mujer y que, pese a intentar mantener la calma, fue objeto de comentarios despectivos relacionados con su trabajo y su condición económica.

A estos hechos se añadió un segundo video, grabado en un supermercado, en el que la misma mujer discute con varias empleadas por el horario de apertura del local y cuestiona la decisión de llamar a la Policía. En las imágenes se observa cómo graba a las trabajadoras, las increpa por su cargo y lanza advertencias mientras insiste en que está recolectando pruebas.



Mary Méndez habría sido engañada por mujer que agredió a domiciliario

Uno de los testimonios fue compartido por el presentador Carlos Vargas durante una entrevista radial con Vibra en Bogotá. Allí aseguró que su compañera de trabajo, la presentadora Mary Méndez, vivió años atrás una situación negativa con la mujer que hoy es conocida públicamente como Liliana, nombre con el que se identificó en los recientes videos virales.



De acuerdo con el relato de Vargas, el hecho se remonta a la época en la que Mary Méndez contrajo matrimonio por la iglesia. En ese momento, la presentadora decidió entregar su vestido de novia a esta mujer para que lo vendiera o lo manejara dentro de un negocio de alquiler de prendas. La idea inicial era que el vestido pudiera generar algún ingreso y que, una vez vendido o alquilado, Méndez recibiera el dinero correspondiente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la presentadora empezó a notar irregularidades. Según lo contado en la entrevista por el comunicador, la mujer no solo no informó sobre el destino de la prenda, sino que habría comenzado a alquilar el vestido sin entregar a Méndez ningún porcentaje de las ganancias obtenidas. Pese a los intentos por comunicarse con ella, no hubo respuestas claras ni soluciones al problema.



¡Oigan!

La ladrona de vestidos y de aptos.Liliana Martinez,

Tambien le robó el vestido de Novia a Mary Mendez del programa la red.

Se los daban a vender,los alquilaba muchas veces,y adios.

En el Local allegra Novias.

Calle 90 11A54.

¡si se robó el apto,pues tambien los vestidos! pic.twitter.com/jdZqkIUVus — Periodista New York. (@PepeLazzo) January 20, 2026

Vargas explicó que Mary Méndez no insistió de inmediato, en parte porque no estaba pendiente del negocio. No obstante, la situación cambió cuando la presentadora se enteró, tiempo después, de que otras mujeres habían tenido inconvenientes similares con la misma persona. Según el testimonio, Méndez habría visto en televisión un altercado frente a un local comercial en el que varias personas reclamaban por prendas que nunca les fueron devueltas.

El comunicador también señaló que el establecimiento donde se entregó el vestido estaba ubicado en el sector de la calle 90 de Bogotá y que llevaba por nombre "Alegra". Allí, según el relato, la mujer recibía ropa de distintas personas para venderla o alquilarla. Con el paso de los años, el local cerró y la presentadora no volvió a tener noticias claras sobre su vestido ni sobre el dinero que este habría generado.

Otro aspecto que llamó la atención en el testimonio es que, según Méndez, la mujer no siempre utilizaba el mismo nombre. De acuerdo con lo revelado por Vargas, en algunos documentos firmados en esa época aparecía con el nombre de "Adriana Jaramillo", lo que dificultó aún más cualquier intento de seguimiento o reclamo posterior.

