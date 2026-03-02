Versión adulta de 'El Chavo del 8' regresa a la vecindad gracias a emotivo video hecho con IA

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una gran herramienta de contenido en las redes sociales, especialmente para videos que de otra manera no serían posible y que emocionan a diferentes públicos. Por ejemplo, llevar una versión adulta de El Chavo del 8 a la vecindad en la que creció.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Roberto Gómez Bolaños fue capaz de crear la ilusión de ser un niño con El Chavo, junto a Kiko, La Chilindrina y Ñoño, entre otros personajes interpretados por actores adultos en uno de los programas más recordados por diferentes generaciones. Sin embargo, el futuro de esos niños y sus versiones adultas son historias que quedaron en la mente del humorista y que hoy en día se han intentado retratar con ayuda de esta herramienta.

El periodista y creador digital brasileño, Alex Antunes, creó un video con Inteligencia Artificial en el que imagina el futuro de El Chavo y cómo sería su reencuentro con la vecindad años después. El video ha conmovido a millones a través de redes sociales.



Video de El Chavo del 8 hecho con inteligencia artificial

En el clip publicado por Antunes, El Chavo regresa a la vecindad años después y todo parece indicar que el huérfano se convirtió en un importante empresario. Por su apariencia, que claramente es la de Roberto Gómez mayor, se puede ver a El Chavo vestido de traje, lo que indica que tuvo un gran futuro y, además, que es un hombre casado.



A diferencia de El Chavo, a la vecindad no le han pasado tan bien los años. Mientras el joven huérfano que vivía en el número 8 y dormía en un barril ahora es un exitoso empresario, la vecindad está en las ruinas. Esto se puede observar en las paredes más desgastadas que antes, puertas y ventanas rotas y también el barril hecho pedazos, algo que conmueve al protagonista.



Mientras recorre cada lugar de la vecindad, El Chavo adulto se llena de recuerdos de momentos que pasó en su infancia y se ven partes de capítulos originales de El Chavo del 8 a blanco y negro en los que aparecen Kiko, La Chilindrina, Don Ramón y más personajes. Todo esto llena de lágrimas los ojos del ahora empresario.

Publicidad

Los recuerdos del Chavo se ven interrumpidos cuando una mano amiga se posa sobre su hombro, pero parece no reconocerlo. Se trata de El señor Barriga, quien le comenta al empresario que ha pensado en derrumbar todo y construir un gran estacionamiento. "¿Va a querer esta vecindad abandonada? Tiene un solo inquilino, pero eso se puede resolver", le dice el dueño de la vecindad a El Chavo.

En ese momento se abre una de las famosas puertas de la vecindad y se pude ver al único inquilino que queda en la vecindad: Doña Florinda. Ella reconoce inmediatamente a El Chavo con emoción y él responde a la pregunta del señor Barriga: "Yo me voy a quedar con la vecindad". Después de confirmar la compra de su hogar de la infancia, el protagonista se queda contándole a sus amigos lo que ha sido de su vida en estos años.

Publicidad

Usuarios de redes sociales en diferentes lugares del mundo aseguran que el video del reencuentro de El Chavo con la vecindad años después, además el cambio de vida del niño huérfano con el que crecieron muchas generaciones, los ha hecho llorar. "Gracias por los buenos recuerdos chavito"; "La mejor serie de mi infancia"; "Lloré como una niña viendo este video"; "Recuerdos tristes , de un pasado alegre", se lee en algunas reacciones.

#Espectáculos | 📷📷 El periodista y creador digital brasileño, Alex Antunes usó la Inteligencia Artificial (#IA) para realizar un emotivo video sobre "El Chavo del 8", versión adulta, que regresa al lugar donde vivía cuando era niño



📷: @animalex3d pic.twitter.com/v0T8PJCexm — Notitarde (@webnotitarde) March 1, 2026

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL