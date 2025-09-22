En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Así se vivió la presentación de Blessd en el Balón de Oro 2025

Así se vivió la presentación de Blessd en el Balón de Oro 2025

El evento se está llevando a cabo en París y es transmitido por medio de Disney+. Conozca los detalles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Blessd
El cantante había anunciado previamente su gira por Europa.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad