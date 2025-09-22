Así se vivió la presentación de Blessd en el Balón de Oro 2025

El reguetón colombiano hizo historia este 22 de septiembre en París. El artista paisa Blessd fue el encargado de animar la alfombra roja del Balón de Oro 2025, sorprendiendo a futbolistas, invitados y medios internacionales con un show exclusivo que puso sabor latino a la ceremonia más importante del fútbol mundial.

Su presentación, transmitida en vivo por Disney+, coincidió con la llegada de las grandes figuras al teatro Châtelet. Entre flashes y ovaciones, el intérprete de “Medallo” desplegó un repertorio vibrante que hizo cantar y bailar a los asistentes, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la gala previa.

La actuación de Blessd marcó un hecho histórico: fue la primera vez que un colombiano y representante del reguetón se presentó en este escenario. En redes sociales, los fanáticos celebraron que la música urbana del país se posicionara al nivel de ceremonias donde antes brillaron artistas como Andrea Bocelli, Rauw Alejandro y Rema.

Un año de expansión internacional

El show en el Balón de Oro llega justo cuando el cantante anunció su primera gira europea, que se desarrollará entre noviembre y diciembre en ciudades como París, Milán, Londres, Barcelona, Sevilla, Málaga y Madrid. Un salto clave tras el éxito de su tour por Estados Unidos.

La edición 69 del premio no solo coronó a los mejores jugadores de la temporada 2024/25, sino que además estrenó nuevas categorías para el fútbol femenino, reforzando el carácter global e inclusivo del galardón. En medio de los reconocimientos deportivos, la presencia de Blessd fue la cuota cultural que conectó al fútbol con la música, llevando el nombre de Colombia a lo más alto de la alfombra roja en París.



