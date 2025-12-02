Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 2 de diciembre: los números ganadores

Este martes 2 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería del Huila, uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. La transmisión en vivo comenzará a las 11:00 p. m. y podrá seguirse a través del Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluida su página de Facebook Live. Como es habitual, este sorteo se realizará inmediatamente después del de la Lotería de la Cruz Roja, ambos supervisados por Coljuegos para garantizar transparencia y legalidad.



Resultados de la Lotería del Huila EN VIVO del martes 2 de diciembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores : 9 - 6 - 8 - 4

: 9 - 6 - 8 - 4 Serie: 156

Estos premios adicionales permiten que más jugadores tengan la oportunidad de ganar, incluso si no aciertan el número completo.

Los premios por aproximación se distribuyen de la siguiente manera:



Última cifra del número ganador: $144.578.

Dos primeras cifras: $2.710.843.

Dos últimas cifras: $2.710.843.

Tres primeras cifras: $14.909.639.

Dos primeras y última cifra: $11.295.181.

Tres últimas cifras: $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: $5.421.687.

Estos valores pueden variar según el plan oficial y están sujetos a impuestos, por lo que se recomienda consultar el detalle completo en el sitio web de la Lotería del Huila.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en la Lotería del Huila es sencillo y accesible para todos. Existen varias modalidades para adquirir el billete:



Venta presencial: Puede comprar su billete en los puntos autorizados en todo el país. Solo debe elegir el número que desea jugar.

Compra en línea: A través del portal oficial de la Lotería del Huila, es posible seleccionar el número o dejar que el sistema lo asigne aleatoriamente. El pago se realiza mediante PSE y queda registrado de inmediato.

Aplicaciones móviles: Plataformas como TuLotero, LotiColombia y Lottired permiten adquirir billetes desde el celular, de manera rápida y segura.

Cada billete completo tiene un costo de $15.000 y está dividido en tres fracciones. Si el jugador prefiere invertir menos, puede comprar una sola fracción por $5.000, con premios proporcionales al valor adquirido.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Huila?

Si resulta ganador del premio mayor, debe seguir estos pasos:



Verificar que el número y la serie impresos en el billete coincidan con los resultados oficiales. Conservar el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones. Presentar la cédula de ciudadanía original. Acudir a las oficinas de la Lotería del Huila o a un punto autorizado para efectuar el cobro. Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuesto sobre la renta.

Los resultados oficiales se publicarán en el sitio web de la lotería, en sus redes sociales y en los puntos de venta autorizados. También puede consultarlos llamando al número de atención al cliente disponible en la página oficial.

Es importante recordar que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%, lo que significa que el valor neto recibido será inferior al monto bruto anunciado. Esta información se encuentra detallada en el plan oficial de premios.



