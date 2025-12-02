VIDEO| Reconocido influencer comparte la celebración que organizó a su perro que venció al cáncer

La recuperación de Magnus, un perro de raza pitbull, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales y en las calles de Bogotá. Eso, luego de que su dueño, el creador de contenido Camilo Triana. compartiera su historia de lucha contra el cáncer, que se extendió por varios meses, y una vez que fue dado de alta, motivó al influencer a organizar un festejo público que se difundió ampliamente en plataformas digitales.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Los hechos se dieron cuando Camilo Triana decidió conmemorar la victoria de su mascota tras recibir la confirmación de su recuperación. Para ello, organizó un recorrido en carro a través de varias vías de Bogotá, el cual fue decorado con globos y exhibía un mensaje en la parte trasera que decía: “Mi perro superó el cáncer”. El mensaje incluía un dibujo de una bocina, invitando a los demás conductores a participar de la alegría.



La alegría de haber superado el cáncer

A medida que el vehículo avanzaba, la respuesta del público fue inmediata y emotiva, ya que varios conductores se sumaron a la celebración tocando bocina y haciendo gestos de aprobación al leer la noticia, incluso algunos motociclistas se acercaron al perro para acariciarlo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El impacto de las imágenes se debe a que la escena se transformó en una muestra de solidaridad y empatía, reflejando el fuerte vínculo entre humanos y mascotas. La publicación acumuló miles de interacciones, incluyendo reproducciones y comentarios de usuarios de distintas partes del país.

La publicación actualmente cuenta con más de 45 mil comentarios, donde diversos creadores de contenido han dejado su reacción sobre la buena noticia. "Te amo perrito, felicidades", "no paro de llorar", "te amo Magnus", "Cami, qué felicidad", "Cami cuánto me alegro de verdad, esto me hizo llorar pero al tiempo me alegró el día", siendo estos algunos de los mensajes que se leen en la publicación.



¿Cómo fue el proceso de Magnus en su lucha contra el cáncer?

La victoria de Magnus es el resultado de un largo y complejo tratamiento médico. Según lo publicado por Triana, el perro fue diagnosticado con cáncer y fue sometido a diferentes procedimientos médicos durante un periodo prolongado. Los pasos incluyeron ciclos de quimioterapia, además de la administración de medicamentos, constantes controles veterinarios y evaluaciones periódicas necesarias para supervisar la evolución de la enfermedad.



El dueño, Camilo Triana, había compartido previamente el proceso de la enfermedad con sus seguidores. Él mismo relató que la lucha de su mascota representó un golpe significativo, tanto emocional como económico, dada la profundidad del vínculo que comparten. Tras completar las etapas médicas y obtener resultados positivos en los exámenes, se confirmó que el perro había logrado superar el cáncer.



"Debo admitir que estaba listo para dejarlo ir. Ver a mi mejor amigo acostado todo el día, triste, sin energía y adolorido a tal punto que no lograba levantarse para hacer pipí. Ya no se emocionaba cuando sonaba la puerta y verlo pasar de 31 a 19 kilos, nadie quiere ver a su perro pasar por eso. (..) Dejarlo ir estaba bien, ¿pero no intentarlo?. Eso no me lo hubiese perdonado", comentó Camilo Triana en sus redes.

Publicidad

La difusión del video, que circuló ampliamente en distintas redes sociales como Instagram o TikTok no solo sirvió para celebrar la recuperación del animal, sino también para crear un espacio donde los usuarios compartieron sus propias vivencias relacionadas con las mascotas y enfermedades graves.

"Hasta ahora me estoy dando cuenta de todo el alcance que tuvo el video de Magnus, de todos los comentarios de las personas que también tienen animalitos que lo lograron, de los que lastimosamente no y estoy conmovido hasta las lágrimas" agregó.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NPTICIAS CARACOL