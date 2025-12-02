En vivo
#LOMÁSTRINADO
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / VIDEO| Reconocido influencer comparte la celebración que organizó a su perro que venció al cáncer

En un emotivo video en redes sociales, el creador de contenido Camilo Triana compartió la emotiva celebración para su perro, Magnus, tras superar el cáncer.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Magnus, la mascota del influencer Camilo Triana, supero el cáncer
Instagram: @triannacamilo

