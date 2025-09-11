En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Bad Bunny excluye a EE. UU. de su próxima gira por temor a redadas migratorias: "Nos inquietaba"

Bad Bunny excluye a EE. UU. de su próxima gira por temor a redadas migratorias: "Nos inquietaba"

El cantante previamente había manifestado su desacuerdo con estas prácticas en contra los latinos en Estados Unidos.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 11, 2025 04:27 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Bad Bunny
Bad Bunny no tendrá gira en EE.UU.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad