Bad Bunny excluye a EE. UU. de su próxima gira por temor a redadas migratorias: "Nos inquietaba"

El puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al revelar que su gira mundial Debí Tirar Más Fotos no tendrá paradas en Estados Unidos. La decisión, explicó, está motivada por la preocupación de que sus conciertos pudieran convertirse en escenarios de redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

En entrevista con la revista británica i-D, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, aseguró que no se trata de un gesto de rechazo hacia el público estadounidense, con el que ha compartido múltiples giras exitosas. “No fue por odio. He actuado allí muchas veces y siempre ha sido increíble. Pero me preocupa que ICE pudiera estar afuera de mis conciertos. Era algo que hablábamos y que nos inquietaba”, señaló.

El intérprete de Baile inolvidable había manifestado su desacuerdo con estas prácticas a comienzos de año, cuando compartió en Instagram imágenes de un operativo migratorio. Ahora, con su decisión, convierte esa postura en una acción directa que redefine su relación con los escenarios internacionales.

Puerto Rico, el epicentro

La ausencia de EE. UU. coincide con el éxito de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, que concluye el 14 de septiembre. Este ciclo de 30 conciertos consecutivos no solo agotó boletería en cada fecha, sino que también transformó a la isla en un imán cultural y turístico.



De acuerdo con The New York Times, la residencia generó un impacto económico estimado en 250 millones de dólares. El propio Bad Bunny subrayó el sentido de este proyecto al reservar las primeras funciones exclusivamente para residentes locales, un gesto que buscaba garantizar el acceso de su comunidad más cercana antes de abrir las puertas a visitantes de todo el mundo.

Sobre el escenario, el artista recrea paisajes y símbolos de Puerto Rico, combina ritmos locales con colaboraciones internacionales y cierra cada show ondeando la bandera de la isla. “Esto va para nuestros hijos y nietos, con la esperanza de que no tengan que irse de aquí para cumplir sus sueños”, expresó en uno de los conciertos, reforzando la dimensión simbólica de su apuesta.

Debí Tirar Más Fotos arrancará el 18 de noviembre en República Dominicana y se extenderá por América Latina, Europa y Asia hasta el verano de 2026. El itinerario incluye ciudades como Ciudad de México, Bogotá, São Paulo, Tokio y Sídney, con varios estrenos en mercados donde Bad Bunny nunca se ha presentado.

