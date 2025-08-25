Dane lanzó nueva convocatoria de empleo con sueldos de más de $2,5 millones: cómo aplicar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) abrió oficialmente una nueva convocatoria pública de empleo dirigida a ciudadanos colombianos interesados en desempeñar labores operativas relacionadas con la recolección de información estadística. Según lo indicado por la entidad, son en total 305 las vacantes en 36 municipios del país para integrar en el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO), con el fin de llevar a cabo encuestas sociales a partir de noviembre de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La "Invitación Pública 012 de 2025" tiene como propósito conformar el BPSO, un mecanismo que reúne hojas de vida de aspirantes para ser considerados en futuros procesos contractuales vinculados con proyectos de carácter estadístico y está orientada a la temática social, específicamente en el marco de la estrategia denominada "Transversalidad de encuestas sociales". El proceso de inscripción estará abierto hasta el 26 de agosto de 2025 o hasta que se complete el número de postulaciones necesarias y el inicio estimado de las labores está previsto para el 1 de noviembre de 2025, con una duración aproximada de nueve meses.



Dane abrió convocatoria de empleo con sueldos de más de $2 millones

El llamado público contempla cinco tipos de roles, cada uno con funciones específicas dentro de los operativos de campo:



Sensibilizadores (112 cupos): su tarea será adelantar acciones de acercamiento con las comunidades y garantizar que los hogares comprendan la importancia de participar en las encuestas. El sueldo que estaría ganando durante esos 9 meses sería de $2.067.000.

su tarea será adelantar acciones de acercamiento con las comunidades y garantizar que los hogares comprendan la importancia de participar en las encuestas. El sueldo que estaría ganando durante esos 9 meses sería de $2.067.000. Recuentistas (101 cupos): responsables de realizar el levantamiento de información en terreno. El sueldo que estaría ganando durante esos 9 meses sería de $2.067.000.

responsables de realizar el levantamiento de información en terreno. El sueldo que estaría ganando durante esos 9 meses sería de $2.067.000. Gestores informáticos (65 cupos): encargados de apoyar el manejo de sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del operativo. La oferta de sueldo es de $2.663.000.

encargados de apoyar el manejo de sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del operativo. La oferta de sueldo es de $2.663.000. Monitores líderes de recuento y sensibilización (24 cupos): tendrán la función de coordinar equipos y supervisar los procesos de sensibilización y recolección. El sueldo por esta vacante es de $2.300.000.

tendrán la función de coordinar equipos y supervisar los procesos de sensibilización y recolección. El sueldo por esta vacante es de $2.300.000. Analista de información (1 cupo): este cargo estará ubicado en San Andrés y se dedicará a la verificación y análisis de datos recolectados, con un sueldo de $2.951.000.

La distribución de los roles también incluye plazas específicas en el archipiélago de San Andrés: dos vacantes para sensibilizadores, dos para recuentistas y un cupo para monitor líder. El proceso de recolección de información abarcará 36 municipios de Colombia, entre ellos varias capitales departamentales y ciudades intermedias. Algunas de las localidades donde se ejecutará la convocatoria son: Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Pereira, Pasto, San Andrés, entre otras.



¿Qué es el Banco de Prestadores de Servicios Operativos del Dane?

El Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) es una estrategia institucional del Dane que consiste en conformar un repositorio de hojas de vida de personas interesadas en participar en procesos de recolección de información. A través de este banco, la entidad logra identificar perfiles idóneos para las labores estadísticas, garantizando una gestión más rápida y eficiente de los recursos humanos. Es importante resaltar que la inscripción al BPSO no implica contratación inmediata, pues la fase contractual es un proceso independiente que se desarrolla posteriormente, bajo los lineamientos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993).



Paso a paso para postularse a ofertas de empleo del Dane

Los interesados en participar en esta invitación deben completar el proceso de registro en la plataforma del BPSO, disponible en https://bpso.dane.gov.co. El procedimiento incluye varias etapas:



Cree una cuenta en la plataforma con número de cédula, correo electrónico y demás datos personales.

Active la cuenta a través del enlace recibido en el correo electrónico registrado.

Inicie sesión con el documento de identidad y contraseña.

Diligencie la hoja de vida en cinco secciones: datos personales, educación media, educación superior, otros estudios y experiencia laboral. Los documentos deben cargarse en formato PDF.

Busque el rol y municipio de interés, verifique el cumplimiento de requisitos y formalice previamente la inscripción.

Una vez inscrita, la hoja de vida no puede ser modificada, por lo que se recomienda revisar todos los soportes antes de enviarla.

Una vez enviada la hoja de vida, no se permite modificar la información ni los documentos adjuntos, por lo que la entidad recomienda revisar todo el material antes de enviar la postulación.



Etapas del proceso de selección en el Dane

Tras el cierre de inscripciones, el Dane realizará una revisión de los perfiles y los candidatos que cumplan con los requisitos serán convocados a una prueba de valoración de conocimientos, la cual podrá llevarse a cabo de forma virtual o presencial, dependiendo de la decisión de la entidad. Es relevante señalar que los costos de desplazamiento o cualquier gasto relacionado con la presentación de estas pruebas serán asumidos por los propios aspirantes.

Las comunicaciones oficiales, incluidas las citaciones, se enviarán exclusivamente al correo electrónico registrado por el postulante en la plataforma. El Dane enfatizó que el proceso de inscripción y selección es gratuito y que no requiere intermediarios. Además, se aclaró que no está permitido inscribirse a más de un rol dentro de la misma convocatoria. Para participar, los aspirantes deben cumplir con los requisitos de estudios, experiencia y documentación exigidos en cada rol. Algunos de los aspectos más relevantes son:



Las certificaciones de experiencia laboral deben indicar las funciones desempeñadas y las fechas de inicio y finalización.

En el caso de los perfiles técnicos, solo se aceptan títulos técnicos profesionales. No se tendrán en cuenta certificados de técnicos laborales o de educación para el trabajo.

Para los ciudadanos varones entre 18 y 50 años es necesario presentar constancia de situación militar definida.

En caso de estar vinculado con el Dane mediante contrato vigente, la persona podrá participar, siempre que no exista cruce de fechas con el nuevo operativo.

Si se encuentra que un inscrito presentó información falsa o incompleta, será excluido del proceso y podría enfrentar sanciones legales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co