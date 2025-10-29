Camilo Cifuentes recibe nuevas críticas por colaborar con Yeferson Cossio: así reaccionó

Camilo Cifuentes es uno de los influenciadores más queridos por los colombianos por las donaciones anónimas que hace a vendedores ambulantes y personas de escasos recursos. Una vez más, el influencer manizaleño es blanco de críticas por anunciar una colaboración con Yeferson Cossio, un colega conocido también por sus obras de caridad, pero también por un contenido polémico.



Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes anuncian colaboración

Con una foto y un video, Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes anunciaron que se unirán en una gran acción de ayuda para animales callejeros, una causa interesante para ambos. "Hoy vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho, estamos hablando de un proyecto que les va a gustar mucho", reveló Cossio en el video. Por su parte, Cifuentes le responde que, en esta ocasión, sí tiene afán por sacar adelante este proyecto.

El video, que mantiene el anonimato de Camilo Cifuentes, causó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Aunque no revelaron muchos detalles sobre lo que tienen planeado, sí detallaron que será una donación gigante para ayudar a animalitos callejeros, algo que emocionó a sus seguidores.

Críticas a Camilo Cifuentes por trabajar con Yeferson Cossio

Aunque la mayoría de reacciones por la colaboración de ambos creadores de contenido ha sido positiva, lo cierto es que algunos seguidores de Camilo Cifuentes manifestaron su inconformismo con el influencer por aceptar colaborar con Yeferson Cossio, influenciador que se ha visto involucrado en algunas polémicas por su contenido y publicidades.



"No Cami, con ese tipo no"; "Pegado de Camilo para sacar provecho"; "Oportunista"; "Nooo Cami como fue a juntarse con este oportunista", fueron algunas reacciones que también quedaron registradas en la publicación de los dos influenciadores.



Las críticas llegan tan solo unas semanas después de que Cifuentes enfrentara su primera polémica en redes, luego de que algunos usuarios en X cuestionaran su labor y lo llamaran "narcisista". Aunque la mayoría de internautas salió a defenderlo, ahora nuevamente es tema de conversación y blanco de críticas.



¿Qué responde Yeferson Cossio a las críticas?

Ante la cantidad de comentarios negativos, sugiriéndole a Camilo Cifuentes que no trabaje junto a él, Yeferson Cossio reaccionó. "Cami y yo llevamos hablando dos o tres meses porque, aparte de admirarnos mucho, queremos hacer una donación grande. Si yo normalmente dono un dólar y él también, no nos vamos a juntar para donar dos dólares, sino 10".

Cossio resaltó que estaba emocionado por el proyecto, por lo que publicó el video, pero no se esperó que la gente lo criticara. "Yo sé que muchas personas no están de acuerdo con el contenido que hago, pero independientemente de que les guste o no mi contenido, es innegable que yo llevo cinco años en redes sociales y no he visto influencer colombiano que ayude más a las poblaciones vulnerables y especialmente a los animales que yo".

El influenciador hizo un recuento de algunas de las causas que ha realizado en estos años. "Mi hermana y yo reconstruimos un ancianato, de mi bolsillo he esterilizado 10.250 perritos, yo de mi dinero iluminé con energía solar un barrio completo en La Guajira, cada Navidad escojo una fundación y le doy a los niños lo que le piden a Santa Claus, no sé cuántas carreras universitarias he pagado", entre otras.

Finalmente, Yeferson Cossio aseguró que su proyecto con Camilo Cifuentes no se detendrá por las críticas. "No puedo creer que algunas personas pusieron problema porque vamos a grabar Camilo Cifuentes y yo, sabiendo que es para ayudar".

