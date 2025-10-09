¿Por qué están criticando a Camilo Cifuentes, influencer que hace donaciones anónimas?

En redes sociales se ha hecho tendencia el nombre de Camilo Cifuentes, un influencer colombiano reconocido por su labor social. Muchos de los videos de Cifuentes ayudando a personas en la calle se han hecho virales, pero esta vez no es por eso que se está hablando de él en las plataformas digitales, en esta ocasión la conversación se ha tornado negativa.



Las críticas que le llegan a Camilo Cifuentes

Todo empezó por la publicación que hizo un usuario de X, hablando sobre el influenciador: "Opinión impopular: Camilo Cifuentes es alguien que camufla su narcisismo en sus obras de caridad".

La opinión negativa sobre Cifuentes creció cuando otro usuario se sumó a esa publicación con otra opinión negativa sobre el creador de contenido. "Más que ‘narcisismo’, el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada".

Más que "narcisismo", el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar.



La caridad sin eso se queda en "la revolución de las cosas pequeñas" de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada. https://t.co/cOuCpsp2c3 — Laura Natalia Pineda (@alaunapineda) October 8, 2025

Ambas publicaciones causaron gran revuelo y abrieron un tema de conversación en el que salieron muchos usuarios a defender a Cifuentes.



"El man no está buscando cambiar el mundo, simplemente le mejora el día a un par de personas y eso está perfecto"; "Lo fácil es hablar desde una pantalla, lo difícil es salir a la calle a ayudar. Camilo Cifuentes no busca justificar causas políticas, busca aliviar el hambre de quien no tiene nada"; "Vaya y dígale eso a la señora que no vendió nada y el hombre le hizo el día"; "El problema de Camilo Cifuentes es que es colombiano y le toca compartir nacionalidad con una mano de envidiosos", se lee en las respuestas de algunos usuarios.



¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué es famoso?

Camilo Cifuentes, cuyo nombre real es Juan Camilo Jurado Cifuentes, se ha convertido para muchos en un ejemplo de humildad en el universo digital. Es un joven manizaleño, de alrededor de 28 años, que ha conquistado a millones en redes sociales no por mostrar su vida, su contenido se centra en actos de solidaridad, apoyo a vendedores ambulantes, adultos mayores o emprendedores.

A diferencia de muchos creadores de contenido, Cifuentes prefiere mantener su rostro oculto, tanto por modestia como por coherencia. En sus videos, grabados en ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá, se le ve recorrer calles, comprar grandes cantidades de productos a pequeños vendedores y luego regalarlos o redistribuirlos para beneficiar a otros. Con frases espontáneas como “yo afán no tengo”, su sello característico, ha creado una narrativa cercana y empática que conecta emocionalmente con quienes lo ven.



El influencer ha explicado que su motivación nunca ha sido la fama. Antes de convertirse en fenómeno viral, Cifuentes comenzó su camino en redes con videos de humor. Pero el rumbo de su contenido cambió radicalmente cuando una seguidora le envió 200 mil pesos con el mensaje de seguir ayudando. Con ese dinero, realizó una acción solidaria que se viralizó y marcó el inicio de su transformación digital. Desde entonces, ha pasado de ser un creador local a una figura de alcance nacional e internacional, con más de 9.5 millones de seguidores en TikTok, 800 mil en Instagram y más de 300 mil en Facebook.

Camilo es estudiante de tecnología en mecánica industrial en el SENA, pero su verdadero aprendizaje, según él mismo dice, proviene de su familia. “Vengo de una familia muy amorosa que me ha enseñado que es mejor dar que recibir”, comentó en una entrevista con Telecafé, uno de los pocos medios donde ha hablado públicamente sin revelar su rostro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL