ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Exparticipante del Desafío The Box 2023 está embarazada: "Ya quiero conocerte"

Exparticipante del Desafío The Box 2023 está embarazada: "Ya quiero conocerte"

Un exparticipante del exitoso programa del Desafío anunció que estaba esperando a su primer bebé. La modelo y actriz contó cuál es el sexo del bebé y da indicios de qué tan avanzado está su embarazo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de dic, 2025
Exparticipante del Desafío The Box 2023 está embarazada: "Ya quiero conocerte"
La modelo y actriz reveló la noticia este mes.
