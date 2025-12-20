Exparticipante del Desafío The Box 2023 está embarazada: "Ya quiero conocerte"

Una exparticipante del Desafío, que participó en la edición de 2023 denominada The Box, reveló a través de sus redes sociales que está embarazada y que el momento del parto está muy cerca. Se trata de Valeria Restrepo Ríos, quien logró llegar a la segunda etapa del programa.

Restrepo, que es originaria del departamento de La Guajira, es recordada por iniciar en el equipo Beta y después tener su paso por Alpha antes de ser eliminada en un desafío de eliminación junto a Daniela Taborda, Sara Cifuentes y Alejandra Martínez. Esta última fue la concursante que finalmente se llevó el puesto de ganadora de esa edición junto a Camilo Cortés, conocido como Sensei.



¿Qué sexo tiene y cuándo podría nacer el bebé de Valeria Restrepo, exparticipante del Desafío The Box 2023?

El pasado 10 de diciembre la exparticipante del programa de Caracol Televisión, que también ha sido modelo y actriz, y quien actualmente se desempeña como creadora de contenido compartió la noticia de su embarazo en sus redes sociales. "Mi bebé, creo que no alcanzarían las palabras para describir todo lo que siento desde ya hacia ti. Tienes una mamá muy resiliente e intuitiva, que sabe que vienes a transformar muchas cosas de forma positiva, ya quiero conocerte y tenerte en mis brazos, he estado preparándome en silencio para todo lo que se viene para los dos", se lee en el texto.



"He aprendido demasiadas cosas en mi vida, y tengo muy claro lo que quiero lograr en ti; Sé que Dios ya tiene una historia diseñada para ti, sé que es poderosa, y aunque quisiera que tu destino fuera intachable, también sé que la sabiduría se construye con tropiezos, y para eso te enseñaré a siempre levantarte con dignidad y a no tropezarte con la misma piedra. Yo me encargaré de potenciar tus gustos y tus hobbies para que seas un niño muy seguro de ti, y sobre todo feliz!, que nada te haga dudar de ti, y que siempre te sientas capaz", agregó la creadora de contenido, revelando que se trataría de un varón.

Restrepo también dijo que declaraba varios rasgos de la personalidad y temperamento de su bebé cuando creciera, como la autenticidad, la responsabilidad, la disciplina y la caballerosidad. "Te amo hijo, ya quiero conocerte. Dios me ha hablado de distintas formas y tengo la certeza de que todo obra y obrará para bien", concluyó la exparticipante del Desafío. Con las fotografías compartidas por la modelo y algunos apartes del mensaje, se puede notar que el embarazo ya presenta un avance importante.

Participante del Desafío Siglo XXI 2024 embarazada

A principios de este mes se confirmó que una participante del actual Desafío Siglo XXI debía salir del programa debido a que está embarazada. Se trataba de Kathe. Fue la primera vez en la historia del reality, que ya llevas 21 años, en que una participante descubre que está embarazada en plena competencia. La noticia fue sorpresa para la desafiante, sus compañeros, su familia y los televidentes.

Todo inició cuando la participante manifestó a sus compañeros de equipo no sentirse bien. Estaban desayunando Kathe señaló que el pescado que se habían ganado por quedar en segundo lugar en la prueba de Sentencia y Hambre le daba náuseas. Además, que ese día se había despertado con un mareo extraño.

Ante los comentarios que se generaron en la casa porque sus compañeros consideraban que su "malestar" eran "síntomas de embarazada", la producción llevó a la casa Neos una prueba de embarazo para salir de dudas. Kathe quedó en shock cuando salió del baño y les aseguró a los demás desafiantes que la prueba había dado positivo inmediatamente.