En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Día exacto de diciembre de 2025 en que el cometa 3I/ATLAS estará "más cerca" de la Tierra

Día exacto de diciembre de 2025 en que el cometa 3I/ATLAS estará "más cerca" de la Tierra

Este es apenas el tercer objeto interestelar identificado por la humanidad que sigue atravesando el sistema solar interior. Vea la fecha exacta en la que alcanzará su máxima aproximación a la Tierra.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Este es el día de diciembre de 2025 en que el cometa 3I/ATLAS estará "más cerca" de la Tierra
La NASA realizará un evento en vivo el 19 de noviembre para presentar imágenes nuevas del 3I/ATLAS. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad