En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Conmovedor mensaje de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo Miguel: "Te espero en casa"

Conmovedor mensaje de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo Miguel: "Te espero en casa"

Miguel Ayala fue secuestrado junto a su mánager, Jairo Maturana, en la noche de este miércoles en la Vía Panamericana. Giovanny Ayala ya había publicado otro mensaje más temprano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Giovanny Ayala y su hijo Miguel.

Publicidad

Publicidad

Publicidad