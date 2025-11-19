Conmovedor mensaje de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo Miguel: "Te espero en casa"

El cantante de música popular Giovanny Ayala publicó un nuevo mensaje tras el secuestro de su hijo Miguel, ocurrido durante la noche de este miércoles en la Vía Panamericana. Se trata del segundo mensaje que publica el artista horas después de la confirmación de la retención de su hijo, quien tiene 23 años de edad. Por lo pronto, no se conoce si le están exigiendo dinero para su liberación. Las autoridades tampoco tienen certeza de la zona donde estaría el joven, quien, según algunas versiones, estaría en manos de las disidencias de las Farc.

En el segundo mensaje, Giovanny Ayala publicó un conmovedor mensaje junto a una foto suya con su hijo en la que ambos aparecen sonriendo. "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios", escribió el artista, quien más temprano, en un primer mensaje, calificó este momento como "una situación extremadamente difícil" para él y su familia, al tiempo que pidió respeto y prudencia.

El cantante también manifestó en ese primer mensaje que "no es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar" y dijo que él y su familia agradecen a "quienes han mostrado apoyo y empatía". Ese mensaje inicial cierra así: "Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender".

Miguel Ayala fue secuestrado junto a su mánager, Jairo Maturana, hacia las 8:45 p.m. de este miércoles en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en la jurisdicción de Piéndamo, Cauca, luego de haber ofrecido un concierto en el corregimiento de El Tambo el domingo pasado. La información preliminar señala que el joven cantante se desplazaba en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, cuando cuatro hombres armados, que según las autoridades serían de las disidencias de las Farc, los interceptaron.



Miguel y su mánager tenían un vuelo programado para regresar a Bogotá desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón luego de los conciertos en el Cauca.



Por ahora, las autoridades no tienen pista de dónde se encuentra el joven. Tampoco se ha ofrecido una suma de dinero por su liberación.

Miguel Ayala ha seguido los pasos de su padre en la música. En 2023 audicionó en Yo me llamo, caracterizado como su padre, pero no pasó la evaluación del jurado. De hecho, su hermano Juan Sebastián también se presentó en ese programa, pero tampoco pasó.

