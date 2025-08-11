Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se van a casar: el anillo que confirma su compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez formalizarán su relación con matrimonio. La confirmación llegó este lunes 11 de agosto de 2025, cuando la modelo argentina publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al delantero del Al-Nassr, en la que se observa el anillo de compromiso. En la publicación, Rodríguez acompañó la imagen con el mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La fotografía, que muestra la mano de ambos y la joya en el dedo anular izquierdo de la modelo, superó el millón de interacciones en menos de una hora y generó decenas de miles de comentarios. Aunque el jugador portugués no se ha pronunciado directamente en sus redes sociales, la publicación de Rodríguez confirma un hecho que se había especulado en los últimos días, luego de que compartiera imágenes en las que ya llevaba el anillo.



Cristiano Ronaldo se casa tras nueve años de relación con Georgina Rodríguez

En las imágenes compartidas, se aprecia una joya con un diamante de forma ovalada acompañado de otras dos gemas más pequeñas. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el diseño, materiales o el valor de la pieza. La confirmación del compromiso llega después de que, en el programa de Netflix Soy Georgina, Ronaldo mencionara que estaba esperando "el momento" para proponer matrimonio. En esas declaraciones, afirmó estar completamente seguro de que la boda ocurriría, sin precisar fechas.

Ronaldo y Rodríguez iniciaron su relación en 2016, tras conocerse en una tienda de la marca Gucci donde ella trabajaba como dependienta. Un año después hicieron su primera aparición pública juntos en los FIFA Football Awards. En 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina. Ese mismo año, el futbolista ya era padre de Cristiano Jr., nacido en 2010, y de los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

En 2021 la pareja anunció que esperaba gemelos, pero uno de ellos falleció durante el parto, sobreviviendo Bella Esmeralda, la hija menor. En total, la familia está compuesta por cinco hijos: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Desde 2022, la pareja reside en Arabia Saudita, país al que se trasladaron luego de que el futbolista firmara contrato con el club Al-Nassr, de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

La relación ha estado marcada tanto por momentos familiares como por episodios difíciles, como el fallecimiento de uno de sus hijos recién nacidos en 2022. En ese entonces, ambos emitieron un comunicado agradeciendo el apoyo recibido y señalando que el nacimiento de Bella Esmeralda les dio fuerzas para sobrellevar la situación.



¿Cuándo se van a casar Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La fecha y el lugar de la boda no han sido anunciados. Por el momento, la atención se centra en el anuncio oficial y en la repercusión que ha tenido en redes sociales, donde seguidores y medios de todo el mundo han replicado la noticia. El compromiso se suma a los momentos clave de la trayectoria pública de la pareja, que ha compartido aspectos de su vida privada en entrevistas, eventos y plataformas digitales. El siguiente paso será conocer los detalles de una ceremonia que, según se anticipa, podría contar con una amplia cobertura mediática.

