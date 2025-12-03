Artistas colombianos más escuchados en el Spotify Wrapped 2025

El panorama musical global ha vuelto a confirmar la indiscutible influencia de Colombia. Con el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, la plataforma de streaming por excelencia reveló que un impresionante total de cinco artistas colombianos lograron asegurar su lugar entre los 50 más escuchados a nivel mundial. Este logro no solo es un testimonio del talento local, sino que también subraya cómo el género urbano colombiano ha trascendido fronteras, consolidándose como un referente internacional.



Los artistas colombianos más escuchados en el mundo

La representación colombiana fue encabezada por Karol G, quien se ubicó en el puesto número 25 del ranking global de los artistas más escuchados. La artista paisa reafirmó su estatus como una de las máximas exponentes del reguetón femenino a nivel mundial gracias al éxito de su tema 'Latina Foreva'.

Justo detrás de ella, el artista conocido como Feid (o el Ferxxo) se posicionó en el lugar 35. Feid destacó con la canción 'Luna', una colaboración junto a ATL Jacob, demostrando que su propuesta musical innovadora dentro del género urbano ha logrado un alcance que trasciende fronteras. El paisa también figura como uno de los artistas colombianos más escuchados dentro de las listas nacionales del país.

En una escalada notable, Beéle se ubicó en el puesto 36 del ranking global. El artista resonó profundamente con audiencias internacionales gracias a su canción “No tiene sentido”. Su impacto fue igualmente significativo en casa, ya que Beéle fue el segundo artista colombiano más escuchado en el país durante 2025. Además, su álbum 'Borondo' no solo encabezó las listas nacionales, sino que se posicionó como uno de los álbumes locales que dominó las reproducciones en Colombia.



Cerrando la cuota del Top 50 y demostrando una vigencia que desafía el tiempo, se encuentra J Balvin en la posición 37 y la icónica Shakira en el puesto 42. J Balvin mantuvo su relevancia internacional con el clásico atemporal 'Mi Gente', junto a Willy William, un tema que se confirma como un himno generacional. Por su parte, Shakira figura con 'Hips Don’t Lie', una canción lanzada originalmente en 2006, pero que sigue acumulando reproducciones constantes entre oyentes de distintas generaciones.Artistas colombianos más escuchados en Spotify Wrapped 2025.



El panorama nacional

Los artistas colombianos que se destacaron como los más escuchados a nivel nacional fueron Blessd, Feid, Beéle y Ryan Castro. Además, Karol G también se mantuvo de forma constante en el Top 10 nacional, junto a otros nombres como Kris R. y Ovy On The Drums. Este fenómeno subraya la consolidación del género urbano en la música del país y la preferencia del público por los artistas y producciones nacionales.



En cuanto a los álbumes, las producciones nacionales superaron a los lanzamientos internacionales en las listas locales. Entre los más escuchados se encuentran 'Borondo' de Beelé, 'Trinidad Bendita' de Blessd y 'Tropicoqueta' de Karol G. Las canciones más reproducidas a nivel nacional destacaron las colaboraciones, siendo temas como 'La Plena – W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums la más escuchada en el país. Otras colaboraciones populares incluyeron 'Oreo' (Blessd, Ovy On The Drums y Fuerza Regida) y 'Diomedez' (Blessd, GeezyDee), además de temas como 'Quédate' (Beelé).



El contexto musical a nivel global

A nivel global, Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo en 2025 por cuarta vez consecutiva, acumulando más de 19.8 mil millones de reproducciones. Le siguieron Taylor Swift (en el #2) y The Weeknd (en el #3). Bad Bunny también se llevó el récord del álbum más escuchado, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, con más de 7.7 mil millones de reproducciones. La canción más reproducida globalmente fue “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, superando los 3.1 mil millones de streams.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.