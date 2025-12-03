En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Artistas colombianos más escuchados en el Spotify Wrapped 2025

Artistas colombianos más escuchados en el Spotify Wrapped 2025

Cinco colombianos entraron al top 50 de artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial. ¿Quiénes fueron los más escuchados en Colombia?

Por: María Paula González
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Cantantes colombianos
Karol G, J Balvin y Shakira entraron en el top 50 de artistas más escuchados en el mundo -
Fotos: AFP / Spotify

Publicidad

Publicidad

Publicidad