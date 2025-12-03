Los memes que dejó el Spotify Wrapped 2025: "La edad es solo un número"

Como cada cierre de año, vuelve una de las experiencias digitales más esperadas por millones de usuarios, el Spotify Wrapped. Esta recopilación interactiva, que revela los artistas, canciones géneros y ahora álbumes más escuchados, permite a las personas revisar cómo sonó su año, identificar nuevas preferencias musicales y compartir sus resultados en redes sociales.



Además de ser un evento masivo dentro del mundo digital, el Wrapped se ha convertido en un evento clave para la industria musical. Los artistas que logran posicionarse en estos listados obtienen una visibilidad notable, ya que el informe refleja un alto número de reproducciones y confirma cuáles son las canciones que lograron conquistar al público.

Después de semanas de expectativa, los usuarios finalmente pudieron acceder a sus estadísticas musicales del último año. Y, como ya es costumbre en redes sociales, la reacción no se hizo esperar, el Wrapped volvió a desatar una ola de humor, ingenio y creatividad con los memes que inundaron plataformas como X, Instagram y TikTok.



Novedades del Spotify Wrapped que se volvieron el centro del humor

Este año, el Wrapped llegó con nuevas funciones que también se convirtieron en tema de conversación y material perfecto para los internautas. Entre las novedades más comentadas se encuentran los "Clubes", una categoría diseñada para agrupar a los oyentes según sus hábitos y "vibes" de reproducción. En total, son seis grupos que reflejan diferentes estilos de escucha y el rol que cada usuario desempeña dentro de esa comunidad musical. Esta actualización generó conversación y comunidad entre quienes se sintieron identificados.

Otra de las novedades que más ha llamado la atención es la función “Edad de escucha”, una herramienta que compara los años de lanzamiento de las canciones que cada usuario reproduce con los de otros oyentes de su mismo rango etario. Esta métrica rápidamente se convirtió en protagonista de múltiples memes, especialmente entre quienes descubrieron que su gusto musical es “más antiguo” o “más joven” que ellos mismos.



Aun así, la plataforma insiste en que no hay razón para tomárselo tan en serio y acompaña la función con un mensaje claro: “La edad es solo un número”.



A continuación le dejamos algunos de los memes más memorables que dejó el Spotify Wrapped 2025:

Cuando tienes Spotify pirata y llega la época del wrapped pic.twitter.com/wPQNe7ja6F — Infusión Ideológica 🫖🍵 (@Infusionlogica) December 4, 2024

Mi Spotify Wrapped 2025: pic.twitter.com/znQDV1SqOk — Pampa Gallagher (@eycteann) December 3, 2025

yo haciéndome el sorprendido con mi spotify wrapped cuando ya sé que me obsesioné con los mismos artistas de siempre. pic.twitter.com/7U3Vpw6deW — Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL