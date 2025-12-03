Shakira reveló la cualidad de Piqué que heredaron sus hijos y que la hace sentir orgullosa

Shakira volvió a hablar de Gerard Piqué, pero esta vez el titular es diferente porque la colombiana destacó una de las mejores cualidades de su expareja. Después de su separación en 2022, varias canciones dedicadas y muchas indirectas, la barranquillera demostró que su corazón ha sanado y que, aunque su relación amorosa no funcionó, hoy puede reconocer en su ex cualidades.

En la 'Bizarrap Session Vol. 53' o en 'Última', y en general el álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', Shakira desahogó la manera en la que la afectó emocionalmente su separación y retrató situaciones que vivió en la intimidad de su hogar en Barcelona y que se convirtieron en música para sanar. Ahora, en una nueva entrevista, la cantante volvió a hablar de construir las lágrimas en diamantes -el concepto de su álbum- y de la construcción de un nuevo comienzo lleno de éxitos.



¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

Fue en medio de una entrevista en el programa argentino 'Por el Mundo', en la que Shakira volvió a hacer referencia a Piqué, esta vez de una manera positiva. Todo pasó cuando la conversación se enfocó en los hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha, a quienes la cantante se refirió como el mejor regalo que le dio Dios.

Shakira detalló que Milan y Sasha aman a "la mamá en pijama", esa versión de ella que solo ellos conocen en la intimidad de su hogar y la que no están dispuestos a compartir. Pero sin duda para ellos ha sido todo un descubrimiento ver a la mamá que llena estadios a nivel mundial y para ella también ha sido emocionante ver cómo los niños desarrollan también sus habilidades musicales, un talento que heredaron de ella.



"Los dos son muy musicales. Milan toca un poco de todo, toca piano, toca batería, toca guitarra, ahora está aprendiendo el bajo, pero además es que tiene una facilidad de hacerlo en un minuto. Es como que está hecho de ese material. Y Sasha también tiene una voz muy linda, le gusta mucho el arte, hace poco hizo Charlie en Chocolate Factory y él fue Charlie. Ay, me morí de la ternura. Primera vez ahí en el teatro, él representando un personaje y lo hace con una dedicación", contó la barranquillera.



También, con mucho orgullo, presumió que "son muy disciplinados porque eso es algo que les he enseñado". En ese momento, el periodista intervino diciéndole que, evidentemente, la disciplina también es algo que heredaron de ella y fue en ese momento en el que Shakira reconoció una cualidad positiva de Gerard Piqué: su disciplina. La colombiana señaló que tanto ella como Piqué le han enseñado a sus hijos que esa es la clave del éxito.

"Bueno, también del padre, hay que decirlo, es muy disciplinado. Es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier trabajo", señaló Shakira hablando de manera positiva del padre de sus hijos. Y agregó que sus hijos "saben que no hay otra manera. Hay que ensayar. Si hay que presentarse, pues hay que ensayar muchas veces, si hay que presentar un examen, pues hay que estudiar. Es de las cosas que no se puede improvisar. Es innegociable eso con mamá".



Shakira habló del proceso creativo de la Bizarrap Session Vol. 53

En medio de la conversación, el periodista Marley le preguntó a Shakira cómo fue el proceso de escribir su exitosa colaboración con Bizarrap, en la que reveló tantos detalles de ese difícil momento personal que atravesó. "Fue terapéutico", indicó la barranquillera y agregó que "me acuerdo que después de escribir la sesión 53 me sentí tan liviana. Como que lo necesitaba".

También reveló detalles del trabajo de Bizarrap. "Biza es mi consuelo porque me doy cuenta que no soy la única loca obsesiva que se queda con una mezcla hasta el último momento. Bizarrap es igual. Dios los cría y ellos se juntan. Es obstinado y perfeccionista y sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca, no quiere entregar la música y a mí me pasa igual".

