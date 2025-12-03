En vivo
Fotos| Mapache protagonizó insólito "asalto" a una licorería y fue encontrado ebrio en el baño

Los hechos ocurrieron mientras la tienda estaba cerrada; las autoridades confirmaron que el mapache responsable fue rescatado y solo padeció una leve “resaca”.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de dic, 2025
Fotos| Mapache protagonizó insólito "asalto" a una licorería y fue encontrado ebrio en el baño
El animal fue liberado luego de asegurarse de su estado de salud -
Canva - Hanover County Animal Protection and Shelter

