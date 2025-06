Daniel Habif despide a ser querido con sentidas palabras: "Ha vuelto al cielo del que fue arrancada"

El conferencista y creador de contenido Daniel Habif compartió una emotiva despedida a través de su cuenta de Instagram, tras la muerte de un ser querido: su gata Rorri, una compañera que, según sus palabras, marcó profundamente su vida. La publicación rápidamente generó miles de reacciones y ha conmovido a seguidores y amantes de los animales por igual.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un extenso mensaje, Daniel Habif reflexionó sobre el vínculo silencioso, pero profundo, que se puede establecer con un animal, y cómo la pérdida de ese lazo puede ser tan dolorosa como la de un ser humano. “Pocas despedidas pueden ser tan crudas como la de un gato que has amado”, escribió.

El texto está acompañado por una imagen de Rorri, que describe con sensibilidad el momento en que los gatos se despiden: sin dramatismo, sin súplicas, sin pactos. “Simplemente, un día se acuestan un poco más lento, te miran un poco más hondo y ya no regresan del sueño”, expresó Habif. En sus palabras, la muerte de Rorri no fue solo una pérdida, sino una transformación: la permanencia del recuerdo en los pequeños gestos, como el sonido de sus pasos o la forma en que ocupaba la luz de la tarde.

Publicidad

"Hoy es un día después del duelo": Daniel Habif

Daniel Habif compartió que se encuentra en lo que llamó “el día después del duelo”, un momento en el que no hay olvido ni superación, sino gratitud. “Gratitud por haber sido testigo de su misterio: el de haberle amado y sido amado por algo tan libre, hermoso e inexplicablemente eterno como mi Rorri”, escribió.

El mensaje también incluyó una reflexión sobre el dolor que puede causar la pérdida de un animal, y cómo este no debe ser minimizado. “No, no estás loco, Daniel, por extrañarla como si fuera una persona. Estás cuerdo por haber amado con todo tu ser a alguien que no hablaba, pero te entendía más que muchos que sí lo hacen”, se dijo a sí mismo en el texto.

Publicidad

En su publicación, Habif hizo referencia a una antigua creencia sobre las gatas carey, como lo era Rorri. Según la tradición, estas gatas nacen de un rayo de sol que se enamoró de la noche, y son consideradas guardianas espirituales. “Solo llegan a la vida de quienes han sido elegidos. Que donde pisan, se mueve la suerte. Que donde duermen, se limpia el aire”, escribió.

Describió a Rorri como una presencia sabia, que lo miraba como si ya supiera todo de él. Esta visión mística del vínculo con su gata fue uno de los elementos más destacados de su mensaje, que combinó poesía, espiritualidad y duelo.

La publicación concluyó con una oración en la que Habif afirma haber recibido un mensaje de Dios durante la noche. En ese mensaje, se le dijo que Rorri no había muerto, sino que había regresado al cielo del que fue enviada. “Te ha dejado con algo que nadie podrá quitarte jamás: el don de haber sido amado por la noche y el fuego al mismo tiempo”, escribió.

Daniel Habif se despide de un ser amado - Foto: @danielhabif

En un cierre cargado de simbolismo, Habif invitó a estar atentos a los pequeños signos: un rayo dorado, un viento tibio sin explicación. “Es Rorri. Volviendo por un instante para lamerte. Para recordarte que la magia no se va: solo el mago la cambió de forma.”

Publicidad

La publicación ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores: "Entiendo perfectamente tu dolor. Yo tengo 9 gatos, todos rescatados, y cuando murió mi coco solo puedo decir que parte de mí se fue con él. No sabría explicarlo, pero creo que el mismo me envió otro igual, llego a casa sin ser invitado y vino uno exactamente igual a él", "Solo los que hemos amado un gato entendemos este sentimiento 😢 Son ángeles guardianes ❤️".

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL