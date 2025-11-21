El jurado, la pelea, la humillación y la victoria: así llegó Fátima Bosch a corona de Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha sido coronada como Miss Universo 2025 en la gala final celebrada en Tailandia. Su camino hacia la corona estuvo marcado, además de la belleza, el vestuario y sus respuestas ante el jurado, por un enfrentamiento que se hizo viral y que la convirtió en el nombre más famoso de esta edición, la cual también estuvo plagada de polémicas. Bosch, quien sucede a la danesa Victoria Kjaer, se alzó con el título entre 120 participantes.



La competencia, desarrollada durante 20 días de actividades en el país asiático, culminó con la gala final que dio inicio alrededor de las 8:00 de la noche bajo la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne. El podio se completó con Veena Praveenar de Tailandia, en segundo lugar, y la venezolana Stephany Abasaly, en la tercera posición. En cuarto lugar se ubicó la representante filipina Ahtisa Manalo y en quinto lugar Olivia Yace, de Costa de Marfil.



El momento bisagra de miss México

El triunfo de Bosch tomó por sorpresa a la mayoría de la audiencia en Bangkok, quienes incluso abuchearon en el recinto, ya que expertos en certámenes no la señalaban como favorita, colocando a delegadas como las de Tailandia, Costa de Marfil o Filipinas a la cabeza. Sin embargo, su nombre se catapultó a la fama a principios de noviembre, protagonizando uno de los momentos más virales de la historia reciente del concurso. Bosch exigió respeto al encargado de montar el certamen en Bangkok, el tailandés Nawat Itsaragrisil, luego de que este la mandara callar durante una sesión retransmitida en directo. Este enfrentamiento desató una ola de críticas contra Nawat, que alcanzaron incluso a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este incidente quedó como el punto de inflexión en su camino a la corona de Miss Universo 2025. A pesar del respaldo popular masivo que obtuvo en redes sociales, este apoyo no la situaba como favorita para ganar la competencia.

Aquel incidente generó una batalla inédita dentro del certamen. El dueño y presidente de la Organización Miss Universo (MUO), el mexicano Raúl Rocha, salió en defensa de su candidata y amenazó con emprender acciones legales contra Nawat. Después de dos semanas de tensiones, Rocha y Nawat se reunieron en Bangkok, asegurando haber "limado asperezas" y renovando su compromiso de seguir trabajando juntos. Nawat se disculpó varias veces por el incidente con Bosch, en una ocasión visiblemente conmovido hasta las lágrimas en una conferencia de prensa y en la gala final posó sonriente junto a la nueva reina.



Miss Universo 2025: un certamen de inclusión y declaraciones atrevidas

Al margen de las polémicas internas entre las organizaciones, esta edición siguió la senda de inclusión que el concurso ha adoptado en la última década. Entre las participantes se contaron nueve madres, a quienes se les impedía concursar hasta 2023. También participaron la vietnamita Nguyen Huong Giang, como la única participante transgénero de la edición, y la ruandesa Solange Tuyishime, una superviviente de genocidio. Además, se destacó la primera participación de una representante de Palestina en la historia del concurso, Nadeen Ayoub.



Durante las rondas de preguntas, Fátima Bosch expresó su intención de usar su plataforma como Miss Universo para el servicio de otros. Bosch invitó a las mujeres a ser valientes y a marcar una diferencia en las áreas en las que se desarrollen. Tras su victoria, la mexicana, de 25 años, manifestó su emoción y su interés en trabajar para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo durante su año de reinado. Bosch enfatizó en que "esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella".



La cuestionada victoria de miss México

La credibilidad del resultado final ha sido puesta en duda. Días antes de la coronación, el panel de jueces se vio renovado tras la renuncia de dos miembros en medio de denuncias de supuesto fraude y corrupción. El pianista franco-libanés Omar Harfouch renunció como juez alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" para escoger a las 30 clasificadas sin evaluación del jurado.



Harfouch manifestó su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como abuso de poder, engaño, incumplimiento de contrato, corrupción y conflicto de intereses. El pianista incluso llegó a calificar a Bosch como "una miss universo de mentira". Harfouch afirmó, sin aportar pruebas, que México sería la triunfadora debido a que Raúl Rocha mantiene "negocios" con el padre de la reina de belleza, Bernarno Bosch, un empresario de larga trayectoria en la petrolera estatal Pemex.

Además de Harfouch, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé —otro miembro del jurado original— anunció que no asistiría a Miss Universo 2025. El escultor brasileño Romero Britto, también nombrado como juez, tampoco asistió a la gala, desconociéndose las razones de su ausencia.

La MUO no se ha pronunciado sobre las denuncias de fraude que rodean la elección de la mexicana, aunque sí había advertido de acciones legales contra Harfouch. En la primera rueda de prensa de Fátima Bosch como Miss Universo, los organizadores descartaron preguntas relacionadas con estas polémicas. Ante la controversia, la canadiense Natalie Glebova, Miss Universo 2005, quien se sumó al panel de jueces de último minuto, recordó que en años anteriores los resultados contaban con el respaldo de una firma contable, aspecto que, según ella, debe recuperarse.

