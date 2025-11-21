En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / El jurado, la pelea, la humillación y la victoria: así llegó Fátima Bosch a corona de Miss Universo

El jurado, la pelea, la humillación y la victoria: así llegó Fátima Bosch a corona de Miss Universo

La coronación de miss México estuvo, desde antes del certamen, marcada por la polémica. Su nombre se hizo mundialmente conocido tras una fuerte discusión con uno de los organizadores del evento.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
El jurado, la pelea, la humillación y la victoria: así llegó Fátima Bosch a corona de Miss Universo
Miss México -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad