Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
"El pesebre más tierno del mundo": perritos recrean la Navidad y conquistan las redes sociales

"El pesebre más tierno del mundo": perritos recrean la Navidad y conquistan las redes sociales

Con paciencia y muchas golosinas, cachorros recrearon un nacimiento navideño que dejó las postales más lindas en redes sociales. Vea las imágenes.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de dic, 2025
"El pesebre más tierno del mundo": perritos recrean la Navidad y conquistan las redes sociales
Diferentes razas, lenguas afuera y mucha actitud dominaron las redes durante Navidad-
Instagram: @thepoochesplayhouse

