"El pesebre más tierno del mundo": perritos recrean la Navidad y conquistan las redes sociales

La Navidad es una de las festividades favoritas de las personas alrededor del mundo. En estas fechas no solo se celebran tradiciones religiosas y encuentros familiares, sino que también florecen muestras de creatividad, solidaridad y ternura que logran unir a millones de personas a través de las redes sociales. Precisamente, una de esas historias ha logrado robarse el corazón de miles de usuarios y convertirse en tendencia global.



Se trata de Pooches Playhouse, una guardería canina ubicada en Manchester, Inglaterra, que decidió rendir homenaje a la Navidad con una representación poco convencional, pero profundamente dulce: un pesebre navideño protagonizado por perritos de diferentes razas, tamaños y colores. La iniciativa, tan original como encantadora, no tardó en hacerse viral y ya es conocida en internet como “el pesebre más tierno del mundo”.

Las imágenes y videos muestran a los cachorros posando entre paja, telas y decoraciones festivas, mientras “interpretan” a cada uno de los personajes tradicionales. Los cocker spaniels Maeve y Reggie asumieron los roles de María y José, mientras que el pequeño Toby, un yorkshire terrier, se robó todas las miradas al representar al niño Jesús, recostado en una canasta acolchada.

El reparto canino se completó con CJ, un cockapoo que dio vida al ángel; Betty, una bulldog inglés, como el burro; Snoop, otro cockapoo, en el papel de pastor y Axel, Red y Lilo, un rottweiler, un labrador y un dóberman, respectivamente, quienes lucieron coronas para representar a los tres Reyes Magos.



Según relataron desde la guardería a los medios, el proceso no fue sencillo. Vestir a los perros con disfraces y lograr que permanecieran quietos requirió horas de trabajo, entrenamiento previo y, por supuesto, muchos aperitivos. Sin embargo, el resultado superó todas las expectativas.

“Siempre estamos buscando ideas divertidas en las que puedan participar nuestros perros”, explicó Niamh Knowles, portavoz de Pooches Playhouse. “Primero tuvimos que disfrazarlos, lo cual fue un trabajo duro. Luego hicimos ejercicios de entrenamiento para que se sentaran y se quedaran quietos para las fotos, siempre con muchas golosinas. Todos los perros estaban felices y cómodos con sus disfraces”.

El objetivo de la iniciativa iba más allá de una simple sesión fotográfica. “Sabemos que en esta época del año la Navidad puede ser difícil para algunas personas, por eso queríamos que esta Natividad trajera un poco de alegría y felicidad al día de alguien”, agregó Knowles.

Ver que el bienestar de los animales siempre fue una prioridad durante el ‘performance’. Más allá de la viralidad, la iniciativa también ha sido vista como una forma de resaltar el vínculo entre los humanos y los animales, y de demostrar que la Navidad puede celebrarse de maneras creativas, respetuosas y llenas de alegría.



¿Qué representa un pesebre?

El pesebre, también conocido como nacimiento, es una representación tradicional del nacimiento de Jesús, que suele recrearse durante la Navidad en hogares católicos, iglesias y espacios públicos. Esta escena incluye a figuras como María, José, el niño Jesús, los Reyes Magos, los pastores y varios animales, y simboliza valores como la humildad, la esperanza y el amor.

En este caso, la guardería canina de Manchester logró reinterpretar esa tradición desde una mirada lúdica y contemporánea, demostrando que las costumbres navideñas pueden adaptarse y reinventarse sin perder su esencia. Así, entre ladridos suaves, miradas curiosas y colas moviéndose de felicidad, estos perritos lograron regalarle al mundo una de las postales más dulces de la Navidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL