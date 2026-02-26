Marzo arrancará con más lluvias en buena parte de Colombia: regiones con mayores aumentos

Colombia comenzará marzo con un panorama climático marcado por la transición del fenómeno de La Niña hacia condiciones neutrales en el océano Pacífico ecuatorial. Así lo indica el más reciente Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), sustentado en reportes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y en el análisis de modelos internacionales, según se lee en un comunicado.

De acuerdo con la actualización emitida el 12 de febrero de 2026 por la NOAA, el sistema océano-atmósfera se mantiene bajo condiciones asociadas a La Niña. Sin embargo, existe una probabilidad cercana al 60% de que entre febrero y abril se consolide una fase neutral del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Para el periodo junio-agosto, la probabilidad de que continúe la neutralidad se sitúa alrededor del 56%, aunque hacia el segundo semestre aumenta la incertidumbre y algunos modelos contemplan la posibilidad de un eventual desarrollo de El Niño.

El Ideam señala que las condiciones climáticas del país durante el próximo semestre estarán determinadas principalmente por el ciclo estacional propio de la época, "las fluctuaciones asociadas a la oscilación de Madden-Julian y otras ondas ecuatoriales, así como por el tránsito del ENOS a condiciones neutrales durante los inicios de 2026", se lee en el informe.



Así se comportarán las lluvias en Colombia en marzo de 2026, según Ideam

Para marzo de 2026, el panorama apunta a un aumento de las precipitaciones en buena parte del territorio nacional. "Se prevé predominancia de condiciones cercanas o superiores a lo normal en amplias zonas del país". Así se comportará el clima en diferentes regiones:



En la región Caribe se prevén incrementos generalizados. Los volúmenes adicionales oscilarían "entre 10 mm y 25 mm, e incrementos más destacados al suroccidente del departamento de Bolívar". Los aumentos podrían alcanzar hasta un 70% por encima del promedio histórico.

se prevén incrementos generalizados. Los volúmenes adicionales oscilarían "entre 10 mm y 25 mm, e incrementos más destacados al suroccidente del departamento de Bolívar". Los aumentos podrían alcanzar hasta un 70% por encima del promedio histórico. En la región Andina , marzo también estaría marcado por precipitaciones superiores a los registros habituales. Se estiman aumentos que podrían llegar hasta el 70%, "correspondiendo a volúmenes de 100 mm por encima del promedio histórico". El nororiente andino, especialmente Norte de Santander, aparece entre las zonas con mayor señal de incremento.

, marzo también estaría marcado por precipitaciones superiores a los registros habituales. Se estiman aumentos que podrían llegar hasta el 70%, "correspondiendo a volúmenes de 100 mm por encima del promedio histórico". El nororiente andino, especialmente Norte de Santander, aparece entre las zonas con mayor señal de incremento. La Orinoquía presentaría un comportamiento similar. En departamentos como Arauca se proyectan aumentos que podrían aproximarse al 60%, lo que "representa hasta 75 milímetros adicionales frente al promedio". En contraste, hacia el occidente del Meta se esperan condiciones cercanas a la media histórica.

presentaría un comportamiento similar. En departamentos como Arauca se proyectan aumentos que podrían aproximarse al 60%, lo que "representa hasta 75 milímetros adicionales frente al promedio". En contraste, hacia el occidente del Meta se esperan condiciones cercanas a la media histórica. Para la región Pacífica , caracterizada por sus altos acumulados de lluvia durante el año, el pronóstico indica un comportamiento mayoritariamente cercano a lo normal. No obstante, podrían registrarse incrementos leves, alrededor del 10%, que en términos absolutos significan entre 25 y 100 milímetros adicionales.

, caracterizada por sus altos acumulados de lluvia durante el año, el pronóstico indica un comportamiento mayoritariamente cercano a lo normal. No obstante, podrían registrarse incrementos leves, alrededor del 10%, que en términos absolutos significan entre 25 y 100 milímetros adicionales. En la Amazonía se anticipan aumentos en la mayor parte de la región, con variaciones cercanas al 20% sobre los valores históricos, equivalentes a incrementos de entre 25 y 50 milímetros. Solo en sectores puntuales del centro de Putumayo se proyectan posibles déficits, con reducciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros.

se anticipan aumentos en la mayor parte de la región, con variaciones cercanas al 20% sobre los valores históricos, equivalentes a incrementos de entre 25 y 50 milímetros. Solo en sectores puntuales del centro de Putumayo se proyectan posibles déficits, con reducciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias superiores al promedio, con incrementos cercanos al 30%.

¿Cómo es el pronóstico para el trimestre marzo-mayo?

Si se amplía la mirada al trimestre marzo-mayo, el Ideam prevé un comportamiento más variable de la precipitación, aunque con predominio de condiciones cercanas a lo normal, pues persistirían aumentos en sectores de la región Andina, la Orinoquía y parte del Caribe, mientras que en la Pacífica y la Amazonía podrían presentarse contrastes entre excesos y déficits locales. En el archipiélago caribeño, en cambio, se proyectan reducciones de lluvia durante ese periodo.



A más largo plazo, entre junio y agosto de 2026, se anticipa alta variabilidad y una tendencia hacia posibles déficits al finalizar el trimestre, especialmente en la región Caribe, el archipiélago y algunos sectores andinos. El Ideam recordó también que estos pronósticos se actualizan cada mes, entre los días 16 y 22, con base en la información más reciente del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co