Golpe al microtráfico en Itagüí, Antioquia: madre, hija y yerno se dedicaban al negocio ilícito

En días pasados, la Alcaldía de Itagüí, en el departamento de Antioquia, dio a conocer los detalles sobre la captura de una mujer señalada de ser expendedora de drogas ilícitas en el municipio. La administración reveló que la capturada era familiar de otras dos personas vinculadas con delitos de microtráfico: su hija y su yerno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"En un contundente operativo contra el microtráfico en el barrio Calatrava de Itagüí, las autoridades realizaron dos diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de Marta, reconocida expendedora del sector", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Itagüí, en el que agregan que también se dio la captura de alias Guau, hombre señalado de ser un jíbaro dedicado a la comercialización de estupefacientes. (Le puede interesar: Capturan en Cali a alias “Rolex”, presunto enlace internacional entre disidencias y narcotráfico).



¿Quiénes son los miembros de una misma familia dedicada al microtráfico?

"Marta es madre de alias La mona y suegra de alias Toro, ambos capturados y judicializados por actividades delictivas. Durante el procedimiento en el inmueble donde fue capturada Marta, se incautaron más de 700 dosis listas para su distribución, además de elementos de comunicación y material contable que evidenciarían la actividad ilícita", aseguró la administración de Itagüí. Asimismo, se efectuó una incautación mediante hallazgo en patrullajes realizados en la zona, de más de 5.000 dosis de estupefacientes.



De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía de Itagüí, alias Toro fue capturado en 2024 por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de microtráfico. Asimismo, se indicó que sería presunto integrante de un grupo criminal que operaba en la comuna 5 del municipio antioqueño. "En esa misma operación cayeron otros 17 integrantes de la banda. Meses después, en diciembre del mismo año, fue capturada su esposa, Cristina o alias La mona, también vinculada a actividades de microtráfico y actualmente condenada por el mismo delito", aseguraron.



Diego Torres, el alcalde de Itagüí, dijo en unas declaraciones que “con estas acciones se impacta de manera directa una estructura familiar que, presuntamente, sostenía la cadena de distribución de drogas en la zona, generando violencia asociada como homicidios, desplazamientos, torturas y disputas internas por el control territorial, y rentas criminales diarias de más de 10 millones de pesos”. (Le puede interesar: Hombre de 80 años ganó la lotería y usó el dinero para fabricar drogas ilegales).

Publicidad