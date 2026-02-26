¿Por qué duelen tanto los "casi algo"? La explicación psicológica detrás, según Efrén Martínez

El psicólogo Efrén Martínez abrió su corazón en una nueva entrega de Lo Más Viral y habló de un tema de conversación que ha estado presente en los últimos días: la salud mental, que, según él, aún está lejos de ocupar el lugar que necesita. El también conferencista abordó temas como la ansiedad, la depresión, las rupturas amorosas, la dependencia emocional y las adicciones, todo esto desde la psicología.

"La salud mental siempre ha sido el patito feo de la salud, siempre es a la que menos presupuesto se le deja, a la que menos atención se le pone", señaló. Y aunque la pandemia visibilizó la crisis emocional, el experto considera que el trabajo apenas comienza. "Nos pegó un empujoncito. El aumento en la crisis de salud mental hizo que esto se visibilizara y ahora le ponemos cuidado y hay más atención".

Incluso su propia historia fue el impulso para comenzar a hablar con el mundo sobre temas como la salud mental. Comenzó estudiando ingeniería química y su propia historia lo llevó a cambiar de rumbo. "Yo creo que eso fue lo que a mí me conectó con fuerza. Yo encontré mi propósito en cómo transformar mis propios sufrimientos de salud mental en algo útil para el mundo".



¿Cómo se ve la ansiedad y por qué está tan normalizada?

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la ansiedad. Martínez recordó que desde niño experimentó fobia social, como miedo intenso a hablar en público, sudoración excesiva y pensamientos constantes sobre el juicio de los demás. "Yo era un niño con fobia social. No podía hablarle a la gente. Yo me escondía porque me asustaban y me sudaban las manos, no podía ni hablar y siempre hablando conmigo mismo. Pasé de ser alguien muy crítico - lleno de contracturas musculares, bruxismo, una arritmia cardíaca a los 23 años, y no podía equivocarme o fallar - a alguien mucho más flexible que puede descansar.



Según explicó, muchas personas normalizan síntomas como taquicardia, tensión muscular, bruxismo o pensamientos obsesivos porque creen que "así es la vida". Sin embargo, insistió en que existen tratamientos eficaces. "La psicología hoy tiene múltiples formas de abordar estos temas. Lo que pasa es que hay que conocerlas y aplicarlas", dijo. También advirtió que en Colombia las cifras son preocupantes: millones de personas viven con depresión o trastornos de ansiedad. A esto se suma la dificultad, especialmente en hombres, para reconocer el problema y pedir ayuda. "Al hombre le cuesta más pedir ayuda, por eso nos suicidamos tres veces más que las mujeres", señaló.

Martínez habló también de lo que denomina su "error preferido": evitar el malestar a toda costa. Durante años huyó de escenarios donde podía ser evaluado o criticado. "Entre más huyes de fracasar, más te sobreesfuerzas. Y en ese sobreesfuerzo colapsas y más fracasas. Son como autoprofecías que se cumplen", relató.

El punto de quiebre para él llegó durante un proceso de rehabilitación por consumo de drogas. Allí tuvo lo que describió como un momento de claridad. "Llevaba toda a vida aparentando que no tenía miedo, aparentando que no me daba miedo que se burlaran de mí, aparentando que no me daba miedo que me criticaran, tratando de mostrarme muy adaptadito, pero por dentro todo tenso. Tenía mucha vergüenza de mí".

Sobre la adicción, Martínez contó que el consumo comenzó como un experimento en la adolescencia. Descubrió que el alcohol y la marihuana reducían su ansiedad social. "Me enamoré profundamente de eso. Lo que empezó como un juego experimental se convirtió en una solución a corto plazo y así lo piloteé unos añitos". Durante un tiempo logró mantener un desempeño académico y social estable. Sin embargo, el problema se hizo evidente cuando intentó dejar las sustancias y no pudo. "Yo me di cuenta que era adicto a las drogas cuando intenté dejarlas", afirmó.

Explicó que muchas personas no abandonan el consumo porque las ganancias inmediatas superan las pérdidas. Además, señaló que centrarse solo en la sustancia es un error, pues muchas veces el problema no son únicamente las drogas, también es el resolver la ansiedad, la timidez o el estrés que se intenta calmar. "Las drogas son un problema, pero lo más serio es la persona". Por eso mismo cuestionó prácticas como el traslado forzado a centros de rehabilitación e indicó que es "un secuestro".



¿Por qué desestabilizan tanto los conocidos "casi algo"?

En el terreno afectivo, Martínez abordó el impacto de las rupturas y lo que popularmente se conoce como "tusa". Aseguró que la intensidad del dolor suele estar relacionada con la cantidad de áreas de la vida que la persona tiene activas, ya sea por un "casi algo" o un noviazgo. "Quien hace una crisis gigante por un 'casi algo' es porque no tiene casi nada en la vida, porque se vuelven casi todo", afirmó.

El conferencista explicó que muchas veces lo que duele es "el ego, que no te elijan, como si estuvieras en un reinado", detonando creencias profundas de insuficiencia o rechazo con la sensación de 'no soy suficiente', o de rechazo. "Muchas veces son aprendizajes, o 'heriditas' que traes de tu historia y un jurgo de creencias locas acerca de qué es el amor y de cómo debería ser y de por qué sientes que no vales nada en la vida".

Para este proceso, el experto citó a la llamada responsabilidad afectiva, y la definió como la capacidad de reconocer que las acciones propias impactan al otro. "Cuando tú aprendes que somos seres interpersonales y que tus acciones afectan al otro y las del otro te afectan a ti, puedes reconocer cuáles son tus áreas de mejora, porque a veces es que tienes una hipersensibilidad que hace que te afectes hasta por cualquier mirada del otro", incluso en los vínculos que no se espera compromiso, indicó.

Sobre la fidelidad también fue claro: "Es posible. Es una decisión y, sobre todo, un acuerdo". Reconoció que sentir atracción por otras personas es normal incluso estando casado, pero que la diferencia radica en respetar el pacto establecido. "Eres infiel al acuerdo que tienes".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co