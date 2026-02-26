La historia de Fancy, la yegua más vieja del mundo en 2026: creció con su dueña

La organización internacional Guinness World Records (GWR) dio a conocer el nuevo récord animal que se alcanzó este año. Se trata de una yegua en Estados Unidos que rompió el récord al convertirse en la más vieja del mundo. La historia del animal llamando Fancy se remonta a la década de 1980. La dueña de la yegua creció con el animal y contó cómo ha sido su historia juntas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La GRW dio a conocer en un comunicado que la yegua Fancy, de la ciudad de Aldie, en Virginia, Estados Unidos, se acerca a cumplir los 38 años. "Fancy nació el 1 de abril de 1988 y, durante las últimas tres décadas de su vida, ha vivido con su cariñosa dueña, Paige Sigmon Blumer. La pareja comparte un vínculo inquebrantable", aseguró la organización. La mujer tiene a la yegua desde que tenía ocho años.



"Logró batir el título del gran Baskaladd (EE. UU., n. el 26 de enero de 1987), fallecido el año pasado a los 38 años", aseguró la GWR sobre Fancy. “Nunca te habría creído si me hubieras dicho que a los 33 y 37 años, Fancy y yo (respectivamente) seguiríamos juntas y compartiendo recuerdos para toda la vida”, dijo Blumer en una entrevista para la organización de récords.



Le puede interesar: Pitón rompe récord al convertirse en la serpiente salvaje más larga registrada: pesa casi 100kg



¿Cuál es la historia de Fancy, la yegua más longeva del mundo?

La historia entre Fancy y su dueña inició en un centro de entrenamiento en la ciudad de Lucketts, Virginia, a finales de la década de 1990. Ese entonces Fancy era conocida con el nombre de "Josey Wales". “Hemos tenido que enfrentarnos a muchos problemas de salud a medida que ella envejece. Pero ella nunca se rinde y es una yegua de carácter fuerte, y a cambio, yo nunca me doy por vencida con ella”, aseguró Blumer.

Publicidad

La familia de Blumer adquirió la yegua oficialmente en junio del año 2000, cuando la mujer tenía ocho años y Fancy 12. “Conocí a Fancy y me atrajo de inmediato su fuerza. Además, tenía una presencia tan amorosa. Siempre confié en que me cuidaría sin importar la situación. Su lealtad es inquebrantable", aseguró la dueña del animal.

De acuerdo con la oprganización Guinness World Records, "como Caballo Cuarto de Milla Fundacional Americano, la raza de Fancy suele tener una esperanza de vida de aproximadamente 25 a 35 años; sin embargo, gracias al cuidado, la atención y el amor que Paige le brindó, ha podido superar con creces esa cifra".

Publicidad

"Me ha enseñado muchísimas lecciones de vida sobre lo que es importante en la vida: una dieta equilibrada, buenos amigos y una buena familia", dijo la dueña de Fancy, que agregó que su recuerdo favorita con la yegua fue el día que finalmente conoció a su hija. "Para cualquiera que invierta su amor, tiempo, energía y dinero en un caballo, es un gran honor verlo envejecer, seguir cuidándolo como lo hicieron contigo y luego conocer a la siguiente generación. Sé que Fancy influirá en mi hija para que sea la próxima generación de amantes de los caballos”, contó.

Lea: El perro más alto y el más pequeño del mundo se encontraron: ¿qué pasó?



El "secreto" para la longevidad de Fancy

Aunque muchos se lo han preguntado, la dueña de Fancy dice que no hay "ningún secreto" para su longevidad, "salvo confiar en los profesionales médicos que cuidan de su bienestar", dice la GWR. Blumer elogió el trabajo de las personas que colaboran en el cuidado de la yegua, como su herrador, Collin Moates de Oakwood Forge; su veterinaria de cabecera, Stephanie Wilkinson de Piedmont Equine; su veterinaria de medicina interna, Amy Polkes de Equine iMed; y su oftalmóloga, Catherine Nunnery de Equine Veterinary Vision.

“Todo caballo necesita un hogar estable y cariñoso, un herrador talentoso, un equipo de veterinarios expertos, una dieta equilibrada y buena compañía (...) Hemos visto una y otra vez que los caballos son desechados después de su vida útil. Creo que muchos dueños solo valoran a un caballo que se puede montar, pero son mucho más que eso”, aseguró la mujer.