¿Qué podría pasar con la tutela contra James Rodríguez y Lucho Díaz? Esto dice abogado

Mientras que la Selección Colombia juega en el Mundial 2026, en el país se conoció una noticia que afectaría a los jugadores James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los colombianos más reconocidos en el mundo por su carrera y talento en el fútbol. Y es que ambos fueron acusados por supuesta “traición a la patria”. Sin embargo, el recurso sigue en etapa inicial e incluso podría ser improcedente, según dijo el abogado Juan David Bazzani a Noticias Caracol.



La acción de tutela fue conocida por Gol Caracol en primicia. "Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que entregue las direcciones de Luis Díaz y James Rodríguez, en el marco de una tutela presentada por una acusación de 'traición a la patria'", reveló el periodista Javier Hernández a pocas horas del duelo entre Colombia y República Democrática del Congo.

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Noticias Caracol conoció la transcripción de audio en el que se habría presentado la acción de tutela. En este, el ciudadano demandante señala que los jugadores estaban "abusando y atropellando" de los símbolos patrios y los símbolos de las Fuerzas Armadas. Con esto, el demandante hace referencia a un video que fue modificado con inteligencia artificial y muestra a Rodríguez y Díaz celebrando un gol y haciendo una clase de saludo militar después de anotar un gol. Muchos lo tomaron como real en un inicio, pero fue desmnetido por la comunidad en internet.

Por este montaje con IA un juez de la República, que no debería administrar de justicia, admitió una acción de tutela contra James Rodríguez y Lucho Díaz, "por traición a la patria"



¿Qué clase de juez es ese y qué pasa con el criterio de admisión de la tutela? pic.twitter.com/TAXOtr0TZw — DMar Córdoba (@dmarcordoba) June 23, 2026

¿En qué va la tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz?

Este medio consultó en el sistema judicial en qué va el proceso y constató que la tutela interpuesta por Francisco Javier Zuluaga contra la Federación Colombiana de Fútbol, James David Rodríguez y Luis Fernando Díaz continúa en competencia, es decir, apenas fue admitida en despacho. Cabe aclarar que esta acción no quiere decir que se le esté dando la razón al denunciante.



El recurso fue recibido por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la localidad de Suba. Sin embargo, hubo un algo que provocó una devolución. Y es que el juzgado emitió un auto donde suscita conflicto. En otras palabras, el tribunal considera que no es el indicado para resolver la tutela legalmente. Por lo tanto, se ordenó la devolución inmediata del expediente al Juzgado Tercero de Suba y todavía se está definiendo la competencia del juez que tenga conocimiento de la tutela.



Noticias Caracol habló con el abogado Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien recordó la naturaleza de la acción de tutela, dio una serie de aclaraciones sobre este proceso específico y dijo que, a su juicio, el recurso podría ser improcedente.

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“La acción de tutela es un mecanismo constitucional para permitir la defensa de derechos fundamentales violados de cualquier ciudadano colombiano. La conquista de la acción de tutela no solamente está en existir como mecanismo de defensa de la competencia de derechos constitucionales, sino en que se ha dispuesto una facilidad enorme, una flexibilidad enorme en los requisitos para ser interpuesto”, explica el abogado.

Cualquier persona, explica, puede presentar una tutela sin requerir algún tipo de formalidad, abogados, autenticación ni formalidades a la hora de estructurarla, “al punto que no es necesario ni siquiera que en la acción de tutela el solicitante alegue cuál es el derecho fundamental vulnerado, sino que lo debe determinar la autoridad judicial que resuelva”. De hecho, la tutela se puede presentar de forma verbal (como ocurrió con el caso que involucra a los dos jugadores de la Selección).

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Bazzani también aborda un punto de confusión en este proceso. Y es que hay quienes han señalado que el juez de la tutela ya admitió el recurso; cosa que no es cierta. Apenas se le está dando trámite (evaluar si cumple ciertos requisitos de procedibilidad, si hay un derecho fundamental violado). Es decir, todavía no se le da la razón al tutelante sobre lo que alegó en la nota de voz.

¿Por qué la tutela contra los jugadores de la Selección Colombia podría ser improcedente?

El abogado explica: “En el audio dice que hay una traición a la patria porque hacen un saludo militar, ahí hay dos discusiones. La primera es que es una imagen creada con inteligencia artificial, es falsa, eso debería ser el motivo suficiente para que en una verificación de pruebas se descarte cualquier discusión sobre el asunto”.

El segundo punto que menciona Bazzani lleva a una pregunta de carácter constitucional. “Supongamos que sí hicieron un saludo militar: ¿eso supone una traición a la patria? ¿La traición a la patria supone una violación de un derecho fundamental de las personas? La respuesta es no. Hacer un saludo militar no supone una traición a la patria. La traición a la patria no es un derecho fundamental”, explica.

En ese sentido, Bazzani anticipa que el juez ponente estará en menos de “10 días” resolviendo que la tutela es “absolutamente improcedente”. “La tutela no se basa en hechos reales y no se acredita la violación de un derecho fundamental concreto”, postula.

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María Paula Rodríguez Rozo

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