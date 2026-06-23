Los mejores memes de la victoria de la Selección Colombia sobre RD del Congo en el Mundial 2026

Finalizó la segunda fecha del grupo K en el que la Selección Colombia le ganó 1 - 0 a la República Democrático del Congo y los memes del equipo nacional tras el resultado, que lo pone primero en la tabla de posiciones, no se hicieron esperar. Y es que desde que hasta el minuto 76 los hinchas de la Tricolor señalaron al arquero Lionel M´Pasi, quien venía haciendo una espectacular presentación, pero Daniel Muñoz, quien llegó a su segundo gol en el Mundial 2026, abrió la cuenta.



Con esta victoria, la Selección Colombia aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA y esperará su rival en los dieciseisavos de final.

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Mientras tanto, Colombia se preparará para el partido del próximo 27 de junio, cuando la Tricolor se enfrentará a la selección de Portugal, en la que juega el astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

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Nestor Lorenzo habla sobre la victoria de Colombia contra RD Congo

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se pronunció tras la victoria 1 - 0 de la Tricolor sobre la República Democrática del Congo. El seleccinador mencionó que "los muchachos hicieron un partidazo, se mataron en la cancha y siguieron el plan", expresó el entrenador argentino, para quién el único reparo al partido de hoy en Guadalajara radica en que sus pupilos no sacaron mayor diferencia.

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"Los partidos son así", agregó el técnico argentino tras elogiar el desempeño de los Leopardos, y añadió que los congoleños "nos complicaron un poco con los centros sabíamos que teníamos que movernos mucho para controlarlos".

Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene puntos. Su rival de hoy, con un punto, se medirá con Uzbekistán, que ha saldado con derrotas sus dos salidas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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