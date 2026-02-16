En video quedó registrado cómo un hombre, presuntamente ebrio, dormía en las vías del tren en India

Las operaciones del tren local en Mumbai, India se vieron afectadas de manera breve este lunes luego de que un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, fuera captado acostado sobre las vías en la estación Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT). El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, generando atención sobre el incidente ocurrido en una de las terminales ferroviarias más concurridas de la ciudad.



De acuerdo con la información publicada por el diario Mid-Day, el hecho se presentó en horas de la tarde y provocó retrasos breves en los servicios suburbanos. Según fuentes ferroviarias citadas en el reporte, el tren local Panvel-CSMT redujo su velocidad luego de que el conductor advirtiera la presencia del hombre tendido en las vías.

El video difundido en X por el periodista Rajendra B. Aklekar, muestra al individuo cubierto con una tela blanca mientras permanecía cómodamente acostado boca arriba entre los rieles.

Las autoridades indicaron que la persona fue encontrada alrededor de las 3 de la tarde (hora local), aparentemente en estado de embriaguez, cerca del andén número 1 de la estación. El tren que se aproximaba, afortunadamente logró detenerse a tiempo, evitando cualquier percance mayor.



Tras la detención preventiva de la marcha, personal del ferrocarril retiró al hombre de las vías, lo que permitió que el servicio se restableciera posteriormente.



Top of the world! Drunk man sleeps on track at the city's biggest rail terminus at Mumbai CSMT, holds up local train on harbour line. pic.twitter.com/e3mPuJGu5B — Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) February 16, 2026

El video también muestra el instante en que el tren disminuye la velocidad y se detiene antes de alcanzar el punto donde el hombre permanecía acostado, mientras que las personas alrededor miraban y se quejaban de la situación.

Rápidamente, el material audiovisual se replicó en distintas plataformas digitales, y han generado diferentes reacciones, la mayoría concuerdan en reprochar la irresponsabilidad del hombre.

Como consecuencia directa del incidente, las operaciones de los trenes suburbanos en la estación CSMT registraron afectaciones momentáneas, aunque los servicios fueron normalizados tras la intervención de los funcionarios. Las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas durante el suceso.

Asimismo, se informó que se investigan las razones de la presencia indebida del individuo en la vía férrea. El procedimiento busca esclarecer las circunstancias del hecho y definir las acciones correspondientes frente a la interrupción ocasionada en la operación ferroviaria.

Entretanto, el video del incidente continúa circulando en redes sociales y muestra el momento exacto en que la formación ferroviaria frena para evitar un desenlace trágico.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co