La afirmación de Obama sobre los extraterrestres que se hizo viral: “Son reales”

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales", pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar Área 51 del estado de Nevada.

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propuso una ronda rápida de preguntas y respuestas y le planteó si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asintió, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto". Y añadió, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE. UU.". (Lea también: Barack Obama responde al video racista que publicó Donald Trump: "Un show bufonesco en redes")

Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".



Ante la repercusión de su respuesta, Obama tuvo que aclarar después en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".



La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.



“Es muy poco probable que los extraterrestres nos hayan visitado”

Eso afirmó a Noticias Caracol el divulgador científico Josep Calatayud, quien incluso aseguró que “si nos hubieran visitado los extraterrestres es altamente probable que los hubiéramos detectado nosotros primero”. (Lea también: NASA hace reunión pública para hablar de ovnis: ¿admite que hay vida extraterrestre?)

Explicó que si hubieran llegado “a nuestro sistema solar, tienen que frenar porque van muy rápido. Entonces, para frenar tienen que dar la vuelta a la nave y apuntar los motores hacia justamente la Tierra. Entonces eso sería para nosotros muy fácil de detectar, que efectivamente está llegando alguien y el hecho de que no lo hayamos hecho todavía significa, o que no nos han visitado o que si nos han visitado fue hace mucho tiempo y no teníamos obviamente tecnología para poder verlos venir”.

“Si existen es posible que jamás lo sepamos”, sostuvo.

AGENCIA EFE

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL