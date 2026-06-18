¿Es verdad que Justin Bieber se colocó la camiseta de la Selección Colombia?

El debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 dejó a millones de colombianos felices en todo el mundo ante la victoria del conjunto cafetero con tres goles a uno. Sin embargo, en redes sociales otro tema relacionado con el equipo colombiano ha causado furor.

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Se trata de las fotos del cantante canadiense Justin Bieber portando la camiseta Tricolor, las cuales empezaron a difundirse temprano el 17 de junio, horas antes de que los colombianos debutaran en el Estadio Azteca, en México.



Las fotos de Justin Bieber con camiseta de la Selección Colombia

Varios medios digitales e internacionales compartieron en redes sociales unas fotos en las que, aparentemente, algunos paparazzi captaron al intérprete de 'Baby' comprando un café y utilizando la camiseta de la Selección Colombia. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y se compartieron orgullosamente por fanáticos colombianos del artista.

Algunos portales señalaron que esta era la manera en la que Justin Bieber demostraba su apoyo a Colombia en este Mundial 2026, en el que su país natal es uno de los anfitriones. Cabe resaltar que, a lo largo de los años, Bieber ha sorprendido a sus fans colombianos con su cercanía con algunos artistas nacionales y también ha sido reconocido por su afición al fútbol.



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Sin embargo, así como se difundían las imágenes con rapidez en los medios digitales, también crecían los comentarios de usuarios que cuestionan la veracidad de las mismas. En un mundo digital lleno de creaciones cada vez más precisas por la inteligencia artificial, muchos se preguntan si estas curiosas fotos no son también resultado del uso de esas herramientas.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre las imágenes, tampoco se ha revelado la que sería la foto original, por lo que sigue siendo una incógnita si estas imágenes son reales. Uno de los apuntes que hacen los incrédulos es que en una de las fotos, Bieber está parado al lado de un carro negro en el que se alcanza a ver su reflejo y se ve que en realidad está portando una camiseta azul.



Las veces que Justin Bieber ha utilizado la camiseta Tricolor

A pesar de que todavía no se puede confirmar si estas fotos son reales o no, sí existen registros oficiales de Justin Bieber utilizando la camiseta colombiana. Fue en 2017, cuando el canadiense se presentó ante miles de seguidores en el Estadio El Campín y sorprendió a todos en un momento del show colocándose la camiseta de la Selección.

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En ese entonces Justin Bieber interpretó para su público en la ciudad temas exitosos como ‘Baby’, ‘Company’, ‘Love yourself’, ‘Let me love you’, ‘What do you mean’, ‘Boyfriend’, pero fue en el momento del tema 'Sorry' que decidió aparecer en el escenario luciendo la famosa camiseta amarilla, algo que revolucionó a sus fanáticos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co