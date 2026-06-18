¡Ojo, motociclistas! Bogotá inicia investigación sobre infractores y podrían suspender su licencia

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá abrió 1.559 nuevos procesos de investigación por reincidencia contra motociclistas que han incumplido en repetidas ocasiones las normas de tránsito. La medida genera alerta entre los infractores, pues podría derivar en la suspensión de las licencias de conducción de los infractores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la entidad, estos nuevos casos se suman a las 5.906 investigaciones que ya se han iniciado contra conductores de motocicleta dentro de la estrategia de control a quienes convierten las infracciones de tránsito en una conducta recurrente.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aseguró que el objetivo de estas acciones es fortalecer la seguridad vial y proteger a los distintos actores que se movilizan por la ciudad. “Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción”, señaló la funcionaria.



Más de 500 licencias suspendidas en 2026

La reincidencia se configura cuando un conductor comete más de una infracción de tránsito en un periodo de seis meses, según la normatividad vigente. En estos casos, la principal sanción es la suspensión de la licencia de conducción por seis meses y, si el comportamiento se repite, la suspensión puede extenderse hasta por un año o más.



En lo corrido de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad ya ha suspendido 529 licencias de conducción a motociclistas reincidentes, como parte de las acciones para promover el cumplimiento de las normas y reducir los riesgos en las vías.

Publicidad

La entidad señaló que muchas de las conductas reiteradas están relacionadas con acciones que afectan la convivencia y la seguridad vial, como invadir andenes, ciclorrutas y zonas destinadas exclusivamente para peatones y ciclistas.



Estas son las infracciones más repetidas por los motociclistas

Los registros de la Secretaría de Movilidad indican que la infracción más frecuente entre los motociclistas en Bogotá es la C24, relacionada con conducir sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Entre enero y mayo de 2026 se impusieron 28.498 comparendos por esta conducta.

Le siguen otras infracciones como no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica, con 13.489 comparendos; conducir sin licencia, con 12.782; estacionar en lugares prohibidos, con 9.420, y transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados, con 8.311 sanciones.

Publicidad

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los motociclistas para que respeten las normas de tránsito y hagan un uso adecuado del espacio público, con el fin de contribuir a una movilidad más segura para peatones, ciclistas y demás usuarios de las vías.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co