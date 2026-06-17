Los mejores memes del partido Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026: gana la Tricolor con 1-3

El partido Uzbekistán vs. Colombia marcó el debut de ambas selecciones en la Copa Mundial FIFA 2026. Los equipos disputaron el compromiso en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca. Como es costumbre, el compromiso dejó varios memes de momentos y sensaciones que marcaron el juego.

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Hay que recordar que los dos equipos comparten el Grupo K junto a los países de República Democrática del Congo y Portugal, quienes finalizaron el compromiso con un empate 1-1.



El regreso de la Tricolor al mayor campeonato del balompié tras ocho años es un hito que exalta el hincha colombiano y da un respiro para hablar sobre el deporte y divertirse con memes que son compartidos en redes sociales. Y es que momentos como el del camarógrafo que resultó involucrado en el juego cuando un jugador uzbeco Khusanov terminó estrellándose con él en pleno partido.

Asimismo, las lágrimas de Luis Suárez durante el himno nacional de Colombia (que vuelve a sonar en la competición después de tanto tiempo) hizo emocionar a muchos hinchas, que resultaron conmovidos.



“ los hombres no tienen sentimientos”



- yo escuchando el hermoso himno de Colombia en el mundial: pic.twitter.com/CNH0uCFswP — D A L B 🇨🇴 (@zerep_dalb) June 18, 2026

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El marcador del compromiso fue abierto por el lateral Daniel Muñoz, quien anotó al arco a los 40 minutos con asistencia del guajiro Luis Díaz. Así las cosas, el primer tiempo cerró 1-0. En el segundo tiempo, Uzbekistán igualó el marcador a los pocos minutos de escuchar el pitazo del árbitro. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que el seleccionado colombiano volviera a cambiar el marcador, con un gol de Lucho Díaz que hizo explotar

de júbilo a la marea amarilla en el Azteca.

Pero al último minuto, cuando ya el reloj marcaba el tiempo de reposición, el Cucho Hernández hizo una asistencia y Campaz dio un cabezazo que cerró el marcador 1-3, dejando a la selección en la cima del Grupo K.



Se está jugando el Colombia-Uzbekistán



Un camarógrafo que no tenía nada que ver pic.twitter.com/ytNt2goNU1 — Juanpa (@soyjuanp4) June 18, 2026

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Colombia, Portugal acaba de empatar y tienes la oportunidad de ser líder de grupo. No lo vayas a arruinar. pic.twitter.com/RwrR6Vx54y — Katscarey (@KatsCarey) June 17, 2026

El camarógrafo en el partido de la selección Colombia. 🤣 pic.twitter.com/Pu3riW8O60 — Katscarey (@KatsCarey) June 18, 2026

el camarógrafo en el partido colombia vs uzbekistán pic.twitter.com/9vhlzmRpu3 — Nat lvs Majo 🇨🇴 (@louxhabit_28) June 18, 2026

Ahora no bebé, mamá está ocupada dirigiendo a la selección Colombia desde casa. pic.twitter.com/UnCJ6dntxC — Lu ♡ (@UnaTalPadawan) June 18, 2026

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Te metes a robar pero están viendo Colombia vs Uzbekistán pic.twitter.com/TtzQeLLY2M — Tuit por Contrato (@TuitPorContrato) June 18, 2026

El camarógrafo del partido Uzbekistán - Colombia llegando a su casa esta noche pic.twitter.com/IY2EmpvIA2 — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) June 18, 2026