¿Existen los extraterrestres? Experto habla sobre polémicas declaraciones de Obama

Una entrevista del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, desató una ola de interpretaciones en redes sociales luego de que se difundiera un fragmento en el que hablaba sobre la existencia de vida extraterrestre. Algunos usuarios aseguraron que el exmandatario había confirmado que los aliens "son reales", lo que provocó especulaciones sobre supuesta información secreta conocida durante su paso por la Casa Blanca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Son reales, pero yo no los he visto". Y añadió, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE. UU.". Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Ante la repercusión de su respuesta, Obama tuvo que aclarar después en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".



Las declaraciones fueron entregadas en un pódcast conducido por Brian Tyler Cohen, en el que el exmandatario participó en una dinámica de preguntas rápidas. Para analizar el alcance de esas afirmaciones y lo que realmente se sabe desde la ciencia, Noticias Caracol conversó con el divulgador científico y biólogo especializado en microbiología Josep Calatayud, creador del proyecto Control de Misión, enfocado en explicar fenómenos del cosmos.



"Es muy poco probable que nos hayan visitado"

"El espacio es tan increíblemente grande que es poco probable que nos hayan visitado", señaló el experto. Para ilustrarlo, mencionó la distancia que separa a la Tierra de la estrella más cercana, Próxima Centauri, ubicada a 4,2 años luz. "Eso significa que, viajando a la velocidad de la luz, tardarías más de cuatro años en llegar. Pero nada puede viajar más rápido que la luz, y los humanos estamos muy lejos de alcanzar siquiera una fracción significativa de esa velocidad", afirmó.

Publicidad

Según explicó, incluso si una civilización lograra desplazarse a una velocidad equivalente al 0,01% de la velocidad de la luz, que según el experto sería un logro enorme, el trayecto tomaría entre 400 y 500 años. "Y cuando llegas, tienes que frenar. Eso implicaría maniobras que serían detectables desde grandes distancias. Si alguien viniera hacia nuestro sistema solar con esa tecnología, probablemente lo detectaríamos antes de que llegara", añadió.

Desde su perspectiva, la ausencia de evidencia apunta a dos escenarios: o no hemos sido visitados, o si ocurrió, fue en un periodo en el que la humanidad no contaba con herramientas para registrar el evento.

Publicidad

Sobre el nivel de información que podría manejar un presidente de Estados Unidos, Calatayud fue claro: "Si nos han visitado, estoy convencido de que el presidente debería saberlo. Es difícil pensar en alguien con mayor acceso a información clasificada". No obstante, insistió en que no existen pruebas públicas que respalden esa hipótesis.



Área 51, vinculada también a declaraciones de Obama

El debate también reavivó teorías relacionadas con el Área 51, base militar ubicada en el desierto de Nevada y frecuentemente vinculada a historias sobre ovnis y supuestos encubrimientos. Frente a este punto, el divulgador recordó que históricamente ese lugar ha sido utilizado para probar aeronaves experimentales, especialmente durante la Guerra Fría.

"Evidentemente, yo no tengo la información como casi nadie la tiene, pero sí que sabemos, y eso es a ciencia cierta que Estados Unidos en el Área 51 estuvo probando aeronaves como el avión U2 o el SR71 en la Guerra Fría, que son aviones de combate que en esa época la Guerra Fría, si tú los hubieras visto volar en el cielo, realmente pensarías que son ovnis, porque es una forma de un avión totalmente diferente a lo que la gente tiene en la cabeza. Entonces, creo que por ahí se puede entender que haya gente que diga que ha visto esas aeronaves", indicó.

En cuanto a los llamados objetos voladores no identificados (OVNI), el experto reconoció que algunos videos divulgados en años recientes han generado interrogantes. Sin embargo, pidió cautela antes de atribuirlos a tecnología extraterrestre. "Es realmente bastante inexplicable, pero el hecho de que sea inexplicable no quiere decir que nos tengamos que ir a una de las teorías más locas, que es que sean extraterrestres".

El científico también abordó la posibilidad de que exista vida en otros lugares del universo. En este punto, reconoció que su postura ha cambiado en los últimos años. "Durante mucho tiempo fui pesimista respecto a encontrar vida fuera de la Tierra, pero descubrimientos recientes han cambiado mi visión”, comentó. Y se refirió a misiones espaciales que han traído muestras de asteroides para su análisis, en las que se identificaron compuestos orgánicos que forman parte de los bloques básicos del ADN.

Publicidad

"Eso quiere decir que la teoría de la panspermia, que dice que la vida no se originó en la Tierra, sino que pudo venir del espacio a bordo, precisamente de estos asteroides y meteoritos que caen a la Tierra, sea real". Si esos componentes están presentes en distintos cuerpos del sistema solar, añadió, es posible que también hayan llegado a otros planetas con condiciones adecuadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co