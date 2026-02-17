Restauran importante joya de Yeison Jiménez y así reaccionó su esposa al recibirla

Hace más de un mes que Colombia se vistió de luto tras la repentina muerte de Yeison Jiménez. El cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026, a los 34 años, tras un accidente aéreo. Yeison iba con otras cinco personas que también perdieron la vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La memoria de Yeison Jiménez quedará plasmada en su familia, su música y sus millones de seguidores a nivel nacional e internacional. Uno de los objetos que cobró relevancia fue una icónica joya del cantante que fue restaurada por la misma joyería que la fabricó. Se trata de una lujosa cadena con un dije que lleva la frase "Mi promesa"; al parecer, el cantante llevaba este accesorio el día que sufrió el accidente que le cobró la vida.



Así reaccionó la esposa de Yeison Jiménez al recibir joya restaurada del cantante

La cadena fue entregada recientemente a su esposa, Sonia Restrepo. La escena—difundida en Instagram por la joyería—capta a Restrepo recibiendo la cadena con lágrimas y un emotivo gesto. Para los seguidores de Yeison Jiménez, la cadena con el dije “Mi promesa” es más que una joya. Confeccionada en oro de 18 quilates e incrustada con diamantes, la pieza fue durante años parte inseparable de su puesta en escena y de su estética de artista popular que abrazó la ostentación como un lenguaje propio del género. Otro detalle conmovedor de la pieza es que al respaldo tiene tallado el nombre de Yeison, su esposa y sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.



El trabajo se encomendó a Venezia Joyería, la misma casa que originalmente fabricó la pieza. Según el video, la labor incluyó limpiar y descarbonizar el metal, revisar uno a uno los diamantes para recolocarlos o reemplazarlos según hiciera falta, y pulir nuevamente el oro hasta devolverle el brillo que la caracterizaba. Todo ello, bajo un compromiso explícito de respeto hacia la memoria del artista, y con el acompañamiento de su familia.



"Restaurar el Dije 'Mi Promesa' fue un honor y su legado será para siempre✨🕊️ A su familia, 🫂 gracias por permitirnos reconstruir lo que un día entregamos con amor y admiración a YJ✨🕊️. Hoy, cada detalle guarda una historia y significado… esos recuerdos que siempre brillarán en nuestros corazones ♥️", escribió la joyería en el video publicado en Instagram que ya alcanza los 1.8 millones de reproducciones.

Publicidad

Lo que dijo Sonia Restrepo tras un mes de la muerte de Yeison Jiménez

En las historias de Instagram de 'El Rey de las Extensiones' se conoció una captura de pantalla que mostraba la publicación de Sonia, teniendo en cuenta que puso su cuenta privada debido a que algunas personas intentaron suplantarla en redes sociales. "Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón", empezó la viuda de Yeison Jiménez.

Sonia reconoció que aún hay momentos donde busca a su esposo en su almohada o en su lugar en la mesa, especialmente cuando quiere contarle algo. "Santi ya dijo papá. Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos", agregó.

Publicidad

Sonia añadió que "fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo. Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar".

Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad. La gente te recuerda como el artista que los hizo cantar y sentir; nosotros te recordamos como el hombre que nos enseñó a amar, a creer y a permanecer unidos. Siento que llevo un milenio sin ti. Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. MI GRAN AMOR ETERNO", concluyó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL