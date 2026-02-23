Theatron se pronuncia sobre desaparición de Diana Ospina tras salir del lugar; videos serían clave

La discoteca Theatron se pronunció oficialmente sobre la desaparición de Diana Ospina, ocurrida en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, luego de que la mujer saliera del establecimiento ubicado en la localidad de Chapinero y abordara un taxi. En medio de la incertidumbre por su paradero, los videos de cámaras de seguridad y el último audio enviado por la mujer a un amigo cercano se perfilan como elementos clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades.



Familiares y amigos de la mujer continúan en diálogo con los investigadores para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la desaparición, mientras se consolidan las piezas de tiempo que permiten seguir su rastro desde la noche del sábado hasta las primeras horas del domingo. Según el relato entregado por su círculo cercano, Diana Ospina había asistido a una reunión con amigos para celebrar un cumpleaños y, tras finalizar el encuentro, decidió regresar a casa hacia las dos de la madrugada del domingo.

De acuerdo con la información recopilada por sus allegados, al no lograr conseguir transporte mediante aplicaciones, la mujer optó por tomar un taxi a las afueras de la discoteca. Minutos después de abordar el vehículo, envió un audio a uno de los amigos con quienes compartió durante la noche. En ese mensaje le indicó que se encontraba a pocos minutos de llegar a su vivienda y adjuntó una fotografía de las placas del taxi; sin embargo, desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.

Posteriormente, se evidenció que la imagen de las placas enviada por WhatsApp fue eliminada, hecho que, según los familiares, podría indicar que otra persona habría tenido acceso al teléfono móvil de la mujer tras su desaparición. En ese sentido, las comunicaciones y los registros tecnológicos se han convertido en una línea central dentro del proceso investigativo.



Mateo Soto, familiar de la desaparecida, explicó en entrevista que: “En el mensaje ella le dice a la amiga que ya está llegando, le envía las placas del taxi, pero esa es la única información que se tiene. Hay un audio de ella diciendo que ya está llegando a la casa, que le faltan 5 minutos para llegar. (...) El resto lo borraron: la imagen de la placa la borraron y ya la estamos revisando, pues, con todo el proceso”.



¿Qué dijo Theatron sobre la desaparición de Diana Ospina?

Mientras avanzan las indagaciones, el establecimiento nocturno emitió un comunicado a la opinión pública en el que expresó su solidaridad con los allegados de la mujer y confirmó la entrega de material audiovisual a las autoridades. En el documento se señala que: “Theatron se dirige a la opinión pública para expresar su solidaridad y apoyo a la familia y amigos de Diana Ospina, quien se encuentra desaparecida desde la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026”.



El comunicado detalla que el lugar ha colaborado con el Gaula y con las autoridades mediante la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Cronología de la desaparición de Diana Ospina según Theatron

Según el texto, las grabaciones permiten observar a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, la mujer se dirige hacia la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve abordar un taxi, lo que constituye el último registro visual conocido.

Asimismo, la discoteca aclaró que cuenta con un convenio de servicio de taxis seguros disponible para los clientes que lo requieran, información que, según indica, "se informa al público visitante desde su entrada". En el documento también se reitera el compromiso de colaborar con las autoridades y apoyar a la familia en la búsqueda.

De forma paralela, familiares y amigos han sostenido reuniones con los investigadores para coordinar acciones que permitan ubicarla. Entre los aspectos que analizan las autoridades se encuentran los movimientos recientes en sus cuentas bancarias, los cuales habrían ocurrido después de su desaparición, lo que refuerza la hipótesis planteada por su entorno cercano sobre la posible intervención de terceros.

Mientras continúan las labores de búsqueda, los allegados de Diana Ospina mantienen el llamado a la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir a su localización sea reportada a la Línea de Emergencias 123.

Entretanto, los registros audiovisuales entregados por la discoteca y el último contacto que sostuvo la mujer antes de desaparecer se consolidan como las piezas centrales para esclarecer lo ocurrido tras salir del establecimiento en Chapinero y abordar el taxi que, hasta ahora, marca el último punto conocido de su recorrido.

